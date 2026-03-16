Estos son los 23 restaurantes de Málaga que recomienda la Guía Michelín 2026

CaixaBank ha entregado en Málaga las placas que acreditan a 23 establecimientos de la provincia como restaurantes recomendados por la Guía Michelin 2026. El acto se ha celebrado en el Auditorio Edgar Neville y ha reunido a más de 200 profesionales del sector, entre restauradores y representantes de las principales asociaciones andaluzas.

Durante el encuentro, el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, ha destacado el reconocimiento conseguido por los 88 restaurantes andaluces incluidos en esta selección. También ha subrayado el peso de la restauración en la comunidad, un sector que ha definido como estratégico por su capacidad para unir tradición e innovación y por su impacto económico, social y cultural.

En el acto también ha intervenido el chef malagueño Dani Carnero, propietario de La Cosmo y Kaleja, que ha puesto el foco en el crecimiento de la cocina malagueña y en la importancia de respaldar proyectos que impulsen el talento, la innovación y el producto local.

La clausura ha corrido a cargo del vicepresidente de la Diputación de Málaga, Manuel Marmolejo, en un evento celebrado con la colaboración de Sabor a Málaga. Marmolejo ha destacado el valor de estos reconocimientos para visibilizar el talento gastronómico de la provincia y reforzar la imagen de Málaga como destino gastronómico.

En total, 88 restaurantes andaluces han sido distinguidos como recomendados por la Guía Michelin, un reconocimiento que refuerza el papel de Andalucía como uno de los referentes gastronómicos del país y contribuye a impulsar el turismo, la economía y la proyección cultural del territorio.

Los 23 restaurantes recomendados en Málaga Aire

Alaparte

Areia

Beluga

Candeal

Casa Eladio

Cávala

Charolais

Chinchín Puerto

Clómada

Erre & Urrechu

Kava

La Milla Marbella

Leña Marbella

Los Marinos José

Mi Niña Lola

Oliva

Promesa

Sarmiento Brasa Andaluza

TA-KUMI

TA-KUMI

Tragatá Málaga

Tragatá Ronda

Acuerdo con Michelin

CaixaBank ha ampliado su acuerdo con Michelin para convertirse en la entidad encargada de entregar oficialmente las placas a los restaurantes recomendados en la edición de 2026 de la guía.

Durante el primer trimestre de 2026, la entidad organizará 12 actos en distintos puntos de España para hacer entrega de estas distinciones. Además, acompañará a los restaurantes también en la colocación de las placas en sus establecimientos, con la presencia de gestores especializados en el sector de la restauración.

En esta edición, Michelin ha seleccionado más de 700 restaurantes recomendados, una cifra que se irá ampliando en los próximos meses. Para ello, la guía tiene en cuenta aspectos como la calidad del producto, la técnica culinaria, la armonía de sabores, la personalidad de la cocina y la regularidad de la experiencia ofrecida.

Apoyo al sector de la restauración

Con esta colaboración, CaixaBank refuerza su apoyo al sector gastronómico. A través de Food&Drinks, la entidad ofrece a los negocios de restauración productos y servicios específicos, desde soluciones de cobro y financiación hasta formación y asesoramiento.

La entidad mantiene además acuerdos con iniciativas y organizaciones vinculadas al sector, como elBullifoundation, Madrid Fusión, Basque Culinary Center y distintas asociaciones de hostelería. A ello se suma GastroXperience, un programa de experiencias y contenidos digitales exclusivos que cuenta con Ferran Adrià como embajador.