El caso de Noelia Castillo Ramos, paso a paso: cronología completa hasta su eutanasia prevista en la tarde de este jueves

El conocido como caso de Noelia entra en sus horas decisivas. La joven de 25 años, que solicitó la eutanasia en 2024, podría ver cumplida su voluntad este 26 de marzo, tras una larga batalla judicial marcada por los recursos de su padre y el respaldo reiterado de los tribunales.

Todo se remonta al 4 de octubre de 2022, cuando Noelia intentó suicidarse tras sufrir una agresión sexual múltiple. El intento la dejó parapléjica, iniciando un proceso vital que desembocaría, meses después, en su petición de eutanasia. El 10 de abril de 2024, solicitó formalmente la muerte asistida ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya, que dio luz verde el 18 de julio de 2024 tras estudiar su caso.

Sin embargo, el proceso quedó bloqueado apenas unos días antes de la fecha prevista. El 1 de agosto de 2024, un juzgado de Barcelona suspendió cautelarmente la eutanasia tras el recurso presentado por su padre, que alegaba problemas de salud mental. La causa quedó paralizada durante meses, hasta que el 4 de marzo de 2025 Noelia volvió a ratificar su decisión ante el juzgado.

A partir de ahí, se sucedieron las resoluciones judiciales a su favor. El 17 de marzo de 2025, la jueza determinó que su padre no podía decidir por ella, criterio que fue confirmado el 19 de septiembre de 2025 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El 21 de enero de 2026, el Tribunal Supremo rechazó el recurso del progenitor, avalando definitivamente el derecho de Noelia a decidir.

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El proceso entró en su fase final en febrero de 2026. El 20 de febrero, el Tribunal Constitucional desestimó el último recurso en España, y el 24 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó paralizar la eutanasia. Con la vía judicial agotada, y salvo un giro de última hora, Noelia tiene previsto poner fin a su vida este jueves, 26 de marzo a las seis de la tarde.