El 80% de las 49 mujeres asesinadas en 2025 convivían con su agresor y siete de ellas lo habían denunciado

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial cifra en 49 las mujeres asesinadas en 2025, el 80% de las cuales convivía con su agresor, un dato más elevado que en 2024, en el cual estos casos representaban el 67,3%. Las estadísticas también indican que la relación de parentesco más habitual entre víctimas y agresores fue el vínculo matrimonial (42,9%), e independientemente del tipo de vínculo, el 83,7% de los homicidios fueron cometidos por la pareja actual de la víctima, es decir, estas no habían dado el paso de separarse.

Así se desprende del 'Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja correspondiente a 2025', elaborado con los datos suministrados por los juzgados, y que suma un feminicidio más de los 48 recogidos hasta ahora en la estadística de la Delegación contra la Violencia de Género.

El dato de mujeres asesinadas (49) es el mismo que en 2024, 2021, 2020, 2017 y 2016, la cifra más baja desde que hay registros en 2003 pero que sigue siendo una cifra significativa: hubo un asesinato cada 7,4 días.

El promedio interanual de muertes entre 2003 y 2025 se sitúa en 58,3 casos/año, si bien puede advertirse una notable diferencia si se divide la serie temporal en dos periodos. La media del primer intervalo, entre 2003 y 2014 era de 65 muertes al año, mientras que en el segundo intervalo, entre 2014 y 2025 se sitúa en 52.4. Por lo tanto, se puede identificar que en la última década esta estadística tiene una tendencia a la baja.

La víctima, mayor en promedio

Respecto a la media de edad de las víctimas de feminicidio por sus parejas o exparejas durante 2025, fue de 47,3, casi tres años más que la media de la serie histórica, que es de 44,4. De estos casos, la mujer más joven tenía 19 años y la de más edad, 86.

Durante 2025, la franja de edad más castigada fue la de mujeres entre 36 y 55 años, representando el 53% de las asesinadas por violencia de género, siendo únicamente una tercera parte de la población femenina mayor de quince años. El siguiente grupo de edad con más víctimas mortales fue el que va de 26 a 35 años (16,3%).

Denuncias previas

11 de las 49 víctimas mortales de la violencia machista en 2025 habían presentado denuncia previa contra sus agresores, lo que representa un 22,4% del total, un porcentaje dos puntos por debajo del promedio histórico (25,8%), que está marcado por grandes oscilaciones, siendo el mínimo en 2005 con un 14% y el pico en 2022 con un 40%. Siete de las denunciantes convivían con su agresor en el momento del crimen y en cinco casos existía una medida de alejamiento en vigor.

La media de edad de las víctimas que presentaron denuncia previa fue de 42,4 años, siendo la mayor parte de mujeres de entre 46 y 55 años (38,5%). El siguiente tramo de edad con más denunciantes fue el de hasta 25 años (33,3%); el 25 % de las denunciantes tenían entre 26 y 35 años y el 23% restante, entre 36 y 45. No presentaron ninguna denuncia las víctimas de 56 años o más.

Un caso de violencia doméstica íntima

El último capítulo del informe del Observatorio analiza los casos de muerte por violencia doméstica íntima, referente a los homicidios de hombres a manos de sus parejas o exparejas mujeres y las que se producen en el seno de parejas o exparejas del mismo sexo, sean mujeres u hombres.

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En 2025 se registró un único homicidio en este contexto, que eleva a 121 las muertes por violencia doméstica íntima desde 2009. Se trata de un caso en una situación de la llamada “violencia de respuesta” al ser la víctima mortal un hombre al que la agresora, que figuraba en el sistema VioGén con un nivel de riesgo “bajo”, había denunciado con anterioridad en varias ocasiones por lesiones.