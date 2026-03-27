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Sestao

Muere una mujer en Vizcaya por las quemaduras causadas por un infiernillo

Falleció en el hospital debido a la gravedad de las heridas

Una mujer fallece en Sestao.

Una mujer fallece en Sestao. / Archivo

EFE

Bilbao

Una mujer de 49 años ha fallecido como consecuencia de las quemaduras muy graves sufridas anoche cuando, al parecer, utilizaba un infiernillo en una vivienda de la localidad vizcaína de Sestao.

Según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad, los hechos ocurrieron sobre las diez menos veinte de una vivienda de la calle Iberia de Sestao cuando una mujer sufrió accidentalmente quemaduras de carácter muy grave.

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La mujer fue trasladada al cercano hospital de Cruces, en Barakaldo, donde falleció después debido a la gravedad de las heridas sufridas.

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