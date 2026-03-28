¿Qué són las tierras y los minerales raros, esenciales para la transición energética y digital de Europa?

“España es un país con muchísima riqueza en minerales críticos, y tenemos que seguir investigando a ver cuáles son las capacidades existentes”. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, reforzaba así, en una entrevista reciente con EL PERIÓDICO, la apuesta de su ministerio por las prospecciones para proyectos de minas que extraigan los llamados minerales "estratégicos" para la Unión Europea, entre ellos las tierras raras.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos que incluyen 15 lantánidos más el escandio e itrio. Su nombre no significa que sean escasos, sino que aparecen en concentraciones muy pequeñas en la naturaleza, lo que hace que su extracción y procesado sean procesos complejos y costosos. Tecnológicamente tienen un gran valor y son imprescindibles en numerosos dispositivos y tecnologías modernas y claves para la transición energética.

En España, se han identificado yacimientos estratégicos de minerales críticos, y el Gobierno ha aprobado planes de exploración minera con hasta 400 millones de euros de inversión, destinados a estudiar tanto los minerales que aún hay en el subsuelo como los residuos de explotaciones mineras antiguas. Entre estos minerales se incluyen cobre, zinc, plomo, plata, litio, grafito, níquel, cobalto, fluorita, wolframio, feldespato y estroncio, esenciales para sectores como la energía renovable, movilidad eléctrica, industria manufacturera avanzada, tecnología digital, aeroespacial y defensa.

Plan de explotación minera

El Gobierno dio luz verde este mismo mes al primer plan de exploración minera de la democracia con hasta 400 millones de euros de inversión y que incluye una prospección con nuevas tecnologías y modelos digitales tanto de los minerales que aún hay en el subsuelo como del millar de grandes instalaciones de acumulación de residuos de explotaciones mineras en activo y ya cerradas, como escombreras o balsas.

El Ejecutivo recoge así el guante del Reglamento de Materias Primas Fundamentales aprobado por la Comisión Europea en abril de 2024 que establecía el marco para que los países europeos extraigan un 10% de las tierras raras y otros minerales estratégicos esenciales, según la UE, para "impulsar tanto la transición energética como la digital, reforzando la autonomía estratégica nacional y europea".

EEUU y China dominan su extracción

Hasta ahora su extracción y procesado había estado en manos en su mayoría de EEUU, China, Rusia y algunos países africanos, lo que en el actual contexto geopolítico es un gran hándicap para la independencia de los estados miembros, que han puesto el foco más que nunca en las extracciones, entre las que están las propias tierras raras, tanto pesadas como ligeras.

"El nombre de tierras raras no es porque sean raras de encontrar, sino porque aparecen en concentraciones muy pequeñas en la naturaleza. Tecnológicamente tienen un gran valor y son caras porque China se ha encargado de acaparar tanto su producción como su procesado", señala Enrique Rojas de Pablo, geólogo divulgador, que apunta que su manufactura, donde se trabaja con "ácidos muy fuertes, con productos químicos agresivos", es un proceso "contaminante" y costoso. "En Europa", prosigue, "hemos tenido hasta ahora una actitud un poco hipócrita externalizando ese proceso y hemos convertido a China en indispensable". Se calcula que el gigante asiático concentra el 70% de su minería y el 90% de su procesado.

Rojas aun así precisa que España tiene ante si una oportunidad, ya que el plan que se quiere implementar busca explotar los llamados "recursos marrones" [del inglés brownfield resources], las escombreras de minas antiguas establecidas en la conocida como faja pirítica -que se extiende por el sur de la Península ibérica-, "que ha sido la reserva de metales más importante de Europa hasta el siglo XIX. España siempre ha sido un país muy rico en metales".

Su demanda se disparará hasta siete veces

El valor exponencialmente de las tierras raras radica en que se usan, por su alta conducción eléctrica, "para los superconductores y los superimanes para motores eléctricos o aislantes para las baterías", precisa el experto geólogo, que recuerda que solo para fabricar un teléfono móvil hacen falta "15-20 minerales importantes y cinco o seis elementos de tierras raras".

Las tierras raras, cuya demanda se estima que se disparará de tres a siete veces para el año 2040 ya que no emiten gasas contaminantes, también se utilizan para procesos de refinamiento de petróleo, ordenadores, baterías nucleares, procesos de refrigeración, o tubos X, además de estar presentes en lámparas fluorescentes, pilas, reactores nucleares, turbinas eólicas o cámaras.

Según apunta Rojas, además, hay casos, además, como en El Campo de Montiel (Ciudad Real), donde hay unos tipos de yacimientos de tierras raras que son "más fáciles de explotar ya que se trata de una mineralización asociada a arcillas con monacita, relativamente superficiales, lo que facilita la extracción a cielo abierto". Por norma general, "su dificultad de extracción suele ser la misma que la de cualquier otro recurso minero a cielo abierto", matiza.

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"Aunque las tierras raras son potencialmente contaminantes", ya que para tamizarlas y separarlas de los otros elementos con los que se encuentran amalgamados hay que lavarlas con ácidos, lo que genera residuos tóxicos y radioactivos, "con los métodos modernos de la Minería del siglo XXI esto es algo totalmente seguro y siempre bajo estrictas normativas que en Europa se cumplen a rajatabla", concluye Rojas.