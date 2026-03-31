Catástrofe ferroviaria
Víctimas de Adamuz abren un calendario de reuniones con los principales implicados en la tragedia
Los contactos comenzarán el próximo 7 de abril, cuando la plataforma se reunirá con el presidente de Adif para "pedirle explicaciones sobre todo lo que ha hecho", afirma Mario Samper
Pilar Cobos
La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz prevé iniciar en los próximos días un calendario de reuniones con las principales entidades implicadas en la tragedia ferroviaria, con objeto de solicitarle información, manifestar la queja de los afectados o reclamar una mayor implicación, en función de cada caso.
A este respecto, el presidente del colectivo, Mario Samper, avanza que los encuentros comenzarán el 7 de abril con Luis Pedro Marco, presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). La asociación quiere "pedir explicaciones sobre todo lo que ha hecho" esta entidad pública empresarial. De un lado, en la actualidad se investiga su trabajo en la vía afectada por el accidente y de otro, en los últimos meses han trascendido sus intervenciones en el lugar sin autorización judicial.
Después de esta, el 8 de abril mantendrán una reunión con la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA). En febrero se conoció que observadores europeos participarán en la investigación sobre el accidente, invitados por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, para reforzar la transparencia de este trabajo.
"Tenemos que preguntarle muchas cosas, sobre todo, cuál es su implicación en la investigación del accidente, y también queremos que se implique más aún. La ERA ha demostrado ser independiente con lo que ocurrió en Angrois", comenta Mario Samper, en alusión a la crítica realizada a la CIAF en 2016, cuando indicó que la investigación del accidente del Alvia, donde fallecieron 81 personas cerca de Santiago de Compostela, no fue independiente.
En último lugar, el 9 de abril la asociación espera ser recibida por Iryo. Fue un tren de esta operadora el que descarriló el 18 de enero pasado, colisionando con un Alvia que circulaba en sentido contrario y provocando el fallecimiento de 46 personas, así como un centenar de heridos. La asociación lamenta que el seguro de esta firma, en la atención a las víctimas, "se ha ajustado a lo que dice la ley, no como Renfe, que ha sido más generosa".
En el caso de Renfe, Mario Samper precisa que esta operadora le contactó el mes de febrero pasado y mantuvieron un encuentro en Madrid, por lo que no han previsto volver a reunirse.
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