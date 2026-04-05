De Galicia a África para formar policías: las misiones internacionales para luchar contra la delincuencia organizada

Cada país al que acude deja huella en Luis Francisco Hombreiro Noriega (Asturias, 1977). Las misiones internacionales de la Policía Nacional han llevado a este comisario a pisar suelo africano en cuatro ocasiones. En los últimos ocho años estuvo en Uganda, Somalia, Libia y Senegal, territorio este último al que viajó recientemente, en febrero. El actual jefe local de Operaciones de la comisaría de Vigo-Redondela impartió a oficiales de la gendarmería nacional senegalesa un curso sobre el análisis de inteligencia a través de las denominadas fuentes abiertas (OSINT). Y junto a la fructífera experiencia profesional, este policía nacional al que le "apasiona" conocer otras culturas vivió a la vez en Dakar una experiencia personal que le permitió conocer la teranga, todo un pilar de la cultura senegalesa y una palabra que en wolof, el idioma nativo más hablado en aquel país, significa hospitalidad. "Y es así, me encontré con un país muy tranquilo con extraordinarios estándares de seguridad y con una gran amabilidad por parte de su gente", describe.

La dilatada experiencia profesional de Hombreiro, que pertenece a la Policía Nacional desde 2001, junto a su perfil académico y el dominio de los idiomas, concretamente el inglés y el francés, han sido claves para que desde 2018 participe en misiones internacionales que, bajo el amparo de la ONU o la Unión Europea, forman parte del abanico de acciones en el exterior que desarrolla la División de Cooperación Internacional del Cuerpo Nacional de Policía.

En su caso, ha colaborado impartiendo formación a fuerzas de seguridad locales, tanto en el plano operativo como en el de inteligencia, y en el marco de "la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, contra la trata de seres humanos o contra el terrorismo y la radicalización violenta".

Las fuentes abiertas para arrojar luz sobre la radicalización terrorista o el triaje de víctimas de trata

Si en anteriores experiencias por ejemplo en Somalia y Uganda instruyó en el ámbito de las ciencias forenses, en su reciente formación a la gendarmería senegalesa se centró en trasladar a los agentes las técnicas de búsqueda, recopilación y análisis de la información que se puede encontrar en las fuentes abiertas, es decir, en aquellas para las que no se necesita autorización judicial previa. Todo con el objetivo de que estos datos puedan acabar usándose con una finalidad "operativa y estratégica" en la lucha policial.

El comisario, en un momento de la entrevista con FARO. / Alba Villar

"A través de las redes sociales podemos saber si una persona se está radicalizando [en el ámbito del terrorismo]. Hacer una cronología, saber quiénes son sus amistades, a qué grupos empieza a pertenecer... Y el análisis de fuentes abiertas también nos puede ayudar a conocer los lugares donde se realiza el triaje de las víctimas de trata, sea para fines de explotación laboral o para explotación sexual. Si detectamos o geoposicionamos los puntos de triaje, conoceremos desde un punto de vista estratégico cómo funcionan esas organizaciones criminales y sus rutas y, desde un punto de vista operativo, sabremos en donde tendremos que actuar para desarticular una 'célula' o rescatar a las víctimas", explica este comisario destinado en Vigo desde 2025 sobre las aplicaciones prácticas del curso impartido en Senegal, concretamente a oficiales de ese país destinados en el área de inteligencia y en los centros operativos de los distintos destacamentos fronterizos.

Los mismos retos de seguridad pero con "menos recursos"

Para Hombreiro, estas misiones son una "experiencia fabulosa" que le permiten tener un contacto directo y humano con los cuerpos y fuerzas de seguridad de otros países que se enfrentan "a los mismos retos de seguridad que tenemos nosotros aquí en España", incluso allí "magnificados" por la situación política o social de dichas naciones, pero con "muchos menos recursos" de los que existen en los del ámbito de la UE.

Una falta de medios que no es un hándicap para que, como acaba de observar en la misión senegalesa, se haya encontrado con policías "con una formación bastante alta", con gran "capacitación" y con una "enorme pasión y convicción"en la labor que realizan.

"Estas formaciones son una labor extraordinaria que realiza la Policía Nacional a nivel de seguridad. Porque es imposible hablar de seguridad si no la hay en los países que están a nuestro alrededor: las fronteras no son impermeables", reflexiona este mando policial, que advierte de que es "imposible" entender la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales sin "cooperación internacional".

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Una cooperación cuyos pilares, resume, son el respeto a los "derechos humanos" y la colaboración para avanzar en "metodologías de trabajo" similares siempre respetando las peculiaridades de las distintas policías y los marcos jurídicos existentes en cada país.