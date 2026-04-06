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Misión de la NASA
Misión Artemis II, en directo: los astronautas se acercan al punto más cercano a la Luna
La misión de la NASA realiza este lunes su histórico sobrevuelo lunar, que incluirá su cara oculta
La misión Artemis II de la NASA cumplirá este lunes una serie de hitos durante su histórico sobrevuelo lunar, que incluirá su cara oculta: la tripulación superará el récord de distancia del Apolo 13, la nave Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna y también su distancia máxima desde la Tierra, y además entrará en un eclipse solar.
Sigue la última hora de la histórica misión de la NASA, en directo:
Mensaje del ex astronauta Jim Lovell: "Bienvenidos a mi antiguo barrio"
Los astronautas de Artemis se han despertado con un mensaje de Jim Lovell, miembro de la icónica misión Apolo 8. "Bienvenidos a mi antiguo barrio", ha afirmado, jocoso, el ex integrante de las primeras misiones lunares de los años sesenta.
Artemis II se enfrenta a un silencio de 40 minutos al pasar por la cara oculta de la Luna
La cápsula Orion de la misión Artemis II de la NASA entrará este lunes en la órbita lunar y experimentará uno de sus puntos de máxima expectación durante su paso por la cara oculta de la Luna, cuando pierda las comunicaciones con la Tierra durante unos 40 minutos y se encuentre totalmente aislada en el espacio.
Los cuatro astronautas de Artemis II -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense- serán los primeros seres humanos en contemplar con sus ojos la otra parte de la Luna desde la misión de Apolo 17 en 1972.
Pero este hito conllevará una pérdida total de las conexiones con nuestro planeta, puesto que la situación de la Luna, entre la Tierra y la nave, bloqueará las señales de radio.
Reid Wiseman, astronauta de Artemis: "Lo único que siento es gratitud por esta experiencia"
El astronauta Reid Wiseman, uno de los tripulantes de Artemis, acaba de compartir un emotivo mensaje en redes sociales. En 2016, hace diez años, Wiseman compartió en redes sociales que había tenido un sueño de estar orbitando la Luna. Una década más tarde, la experiencia se ha hecho realidad. "Lo único que siento es gratitud por esta experiencia", afirma.
Artemis capta una nueva fotografía del lado oscuro de la Luna
Una nueva fotografía muestra la cara visible de la Luna a la derecha (la que vemos desde la Tierra, identificable por sus manchas oscuras) y su cara oculta a la izquierda. "La tripulación de Artemis II es la primera en observar la cara oculta con ojos humanos", afirman desde la NASA
Retrete, cocina y gimnasio en la nave
Los primeros astronautas que fueron a la Luna a bordo del histórico programa espacial Apolo tuvieron que viajar en naves espaciales diminutas en las que tenían que convivir un total de tres astronautas durante todo el recorrido de la misión. Los habitáculos eran completamente abiertos y sin zonas de privacidad por lo que los viajeros espaciales estaban obligados a hacer sus necesidades delante de sus compañeros conectando una bolsa a su cuerpo, depositando allí mismo sus residuos y después atando el contenido con una mezcla de bactericida. El proceso, además de poco elegante, solía derivar en derrames por lo que tampoco era muy práctico.
Para huir de estos engorros, la nave Orion no solo se ha construido para tener más espacio vital sino que, además, incorpora por primera vez un retrete espacial con puerta para que los astronautas puedan hacer sus necesidades sin pudor. Este sistema, ya utilizado en la Estación Espacial Internacional, está pensado para recolectar por separado la orina y las heces. El plan es que la orina se ventile por la borda y que los excrementos se almacenen hasta el regreso a la Tierra. Entre las comodidades de la nave también destaca una pequeña cocina y una zona de gimnasio. (Más curiosidades aquí)
¿Por qué la misión llega a la Luna pero no aterriza?
El viaje de Artemis 2 entrará en los libros de historia como el viaje que inició una nueva era de la exploración espacial y, quizás, hasta la primera diáspora humana fuera de nuestro planeta. La misión se concibió desde los inicios para ser el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de cincuenta años. El primero de la nueva generación de misiones que aspiran a establecer presencia humana permanente más allá de la Tierra. Y el primero en llevar a cuatro terrícolas hasta el punto más alejado de nuestro planeta registrado hasta ahora. El segundo vuelo de Artemis se ha concebido como un viaje histórico que, sin embargo, nunca llegará a pisar el suelo lunar. Según la NASA, esta decisión responde a una "decisión estratégica" según la cual ahora es el momento de perfeccionar cada sistema, validar todas las nuevas tecnologías y, sobre todo, allanar el camino para que las próximas misiones sí logren descender y quedarse. (Seguir leyendo)
La tripulación, preparada para acercarse a la Luna
Más de 56 banderas y con participación española
El programa Artemis ha sido impulsado por la NASA pero, contrariamente a lo que muchos creen, no ha salido adelante solo gracias a los trabajos realizados en Estados Unidos. Para el desarrollo de este colosal programa, la agencia espacial estadounidense ha tenido que reclutar socios de todo el mundo y firmar acuerdos con multitud de gobiernos para tejer colaboraciones internacionales y, sobre todo, asegurar que cada una de las partes de la misión estuviera desarrollada por los máximos especialistas en esa área. En total, en los llamados Acuerdos Artemis, más de 56 países han sumado su firma para promover el espíritu de la misión. Entre ellos destaca el caso de España, que se adhirió al tratado en 2023 tras una reunión en el Palacio de la Moncloa.
España también puede presumir de participar de forma directa en la misión Artemis mediante el desarrollo de algunos componentes clave y a través de un proyecto centrado en el seguimiento de la trayectoria de la nave en sí, que llevará a cabo la empresa Integrasys junto a la Universidad de Sevilla. (Más curiosidades aquí)
Más cerca y más lejos
A las 00:02 del martes, Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna, a solo 6.550 kilómetros de distancia.
Cinco minutos después, a las 00:07 (horario peninsular), la nave llegará a su distancia máxima desde la Tierra: 406.760 kilómetros .
Pérdida de comunicación
En horario de la noche, el control de misión prevé perder durante unos 40 minutos la comunicación con la tripulación, cuando la nave Orión pase detrás de la Luna, hacia 23:44 (horario peninsular).
El administrador de la NASA, Jared Isaacman, expresó durante el fin de semana que no le preocupa tanto ese vacío de comunicaciones: "es algo a lo que estamos muy acostumbrados en el control de misiones espaciales, y los astronautas también durante su entrenamiento".
La NASA precisó que el Centro de Control de Misión de la NASA debería restablecer la comunicación con los astronautas hacia las 23:25.
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