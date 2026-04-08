Conferencia Sectorial de Infancia
"Es una absoluta deslealtad institucional, una falta de respeto y un acto antidemocrático": Torres carga contra el PP por su ausencia en la sectorial
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática acusa al Partido Popular de bloquear el funcionamiento de los órganos del Estado
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cargó con dureza este miércoles contra el Partido Popular por el plantón de la mayoría de sus comunidades autónomas a la Conferencia Sectorial de Infancia, que no pudo celebrarse por falta de quórum. "Es una absoluta deslealtad institucional, una falta de respeto y un acto antidemocrático", afirmó, en referencia a la decisión coordinada de los gobiernos autonómicos del PP de no acudir al encuentro convocado por el Ministerio de Juventud e Infancia.
Torres acusó directamente al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo de bloquear el funcionamiento de los órganos del Estado. A su juicio, impedir la celebración de la sectorial supone evitar que se debatan y voten cuestiones relevantes como las medidas contra la violencia infantil o la respuesta al fenómeno migratorio de menores no acompañados.
El ministro fue especialmente crítico con el trasfondo político de la decisión y cuestionó la coherencia del PP en materia de acogida. En este sentido, aludió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al señalar la diferencia entre la disposición mostrada en el pasado con menores procedentes de Ucrania y la negativa actual en relación con menores africanos. “Absolutamente inaceptable esa falta de humanidad de un Partido Popular que pone permanentemente palos en las ruedas”, sostuvo.
Reacción del PP en Canarias
Torres también puso el foco en la posición de territorios concretos y aseguró que estará pendiente de la reacción del PP en Canarias y en Melilla, comunidades especialmente afectadas por la llegada de menores migrantes. En paralelo, reconoció la postura de Ceuta, que sí permaneció en la reunión, desmarcándose del resto de gobiernos autonómicos del PP.
El ministro insistió en que los órganos como la Conferencia Sectorial son el espacio adecuado para el debate político y la confrontación de posiciones. “Los órganos democráticos son los lugares donde hay que debatir, exponer, decir si estás en contra o a favor de una propuesta”, defendió, rechazando el boicot como vía de actuación.
La reunión de este miércoles tenía previsto abordar, entre otros asuntos, la actualización del real decreto que regula la distribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, así como medidas vinculadas a la protección de la infancia.
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