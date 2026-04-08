Candelaria Delgado sobre el plantón del PP en la sectorial: "Lo lógico es venir y protestar aquí"

El Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria y el Partido Popular, mantiene su hoja de ruta en materia de menores migrantes pese al choque institucional vivido este miércoles en Madrid. “En un estado democrático lo lógico es venir y si hay que protestar se viene y se protesta en el órgano que está creado para eso”, defendió la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, tras el plantón de la mayoría de comunidades gobernadas por el PP a la Conferencia Sectorial de Infancia, que finalmente no pudo celebrarse por falta de quórum.

El encuentro, convocado por el Ministerio de Juventud e Infancia, debía abordar, entre otros asuntos, la actualización del real decreto que regula la distribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. Sin embargo, la ausencia de los territorios del PP -con la excepción de Canarias y Ceuta- impidió su desarrollo, en un episodio que ya tiene precedentes. “Estamos volviendo a tener un dejá vu”, señaló Delgado, en alusión a lo ocurrido en julio del pasado año cuando las comunidades gobernadas por los populares tampoco se presentaron a la sectorial.

El plantón del PP sitúa en una posición singular al Gobierno canario, donde los populares forman parte del Ejecutivo. Preguntada por esta circunstancia, la consejera evitó la confrontación directa y apeló a la autonomía de cada territorio. “Las comunidades autónomas son libres de hacer o no hacer lo que estimen conveniente”, afirmó. No obstante, quiso dejar claro que cuenta con el respaldo interno del Ejecutivo regional. “Tengo todo el apoyo del vicepresidente y de todo el Consejo de Gobierno”, aseguró, remarcando que el pacto en Canarias “está funcionando muy bien”.

Marco normativo vigente

Pese a la ausencia de la reunión, la consejera dejó claro que Canarias seguirá trabajando con el marco normativo vigente. A su juicio, el Estado deberá continuar aprobando instrumentos legales que respondan a la “nueva contingencia migratoria” de 2026, manteniendo las derivaciones de menores desde territorios tensionados como el Archipiélago.

En este sentido, explicó que el Ejecutivo autonómico ha pedido al Ministerio que agilice la aprobación en Consejo de Ministros de un nuevo real decreto que prorrogue el sistema actual. “Tenemos que seguir trabajando”, insistió, subrayando que las derivaciones continúan siendo esenciales ante el volumen de llegadas.

Delgado defendió además la coordinación existente con la Administración General del Estado. Según indicó, tras las dificultades iniciales, el sistema de traslados funciona con mayor fluidez en Canarias, tanto en lo relativo a menores bajo el amparo del real decreto como en aquellos con solicitudes de protección internacional, en colaboración con los ministerios competentes.

La titular de Bienestar Social avanzó, además, que el Gobierno autonómico continuará personándose en los procedimientos judiciales relacionados con esta materia, como ya ha hecho en recursos anteriores actualmente en el Tribunal Supremo y el Constitucional.

Noticias relacionadas

Desde el Ministerio se ha confirmado que la actualización del real decreto seguirá adelante de forma inminente pese al bloqueo de la sectorial.