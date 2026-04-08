La NASA prevé un clima favorable para el regreso de Artemis II el viernes en San Diego

La NASA previó este martes un clima favorable para que los astronautas de Artemis II regresen a la Tierra el viernes y americen cerca de las costas de San Diego, en California, cerca de la frontera de Estados Unidos con México, donde los esperará el barco de la marina USS John P. Murtha.

"Son cerca de 475 millas (náuticas) de océano (879 kilómetros) dentro de las que podemos seleccionar el clima más aceptable. El clima cerca de San Diego se ve favorable, así que estoy optimista de que podamos amerizar cerca de la costa", declaró Jared Isaacman, el administrador de la NASA, en una conferencia de prensa.

La agencia espacial estadounidense realizó estas proyecciones después de que la nave Orión abandonara este martes la esfera de influencia de la Luna, y los cuatro astronautas de la misión iniciaran su regreso a la Tierra tras orbitar el satélite natural el lunes.

"Están en camino de volver a casa a la Tierra. Le dijimos adiós de forma temporal a la Luna más temprano hoy, a la 1:23 p.m. del este de Estados Unidos (17:23 GMT). Es el punto en el que salimos de la esfera de influencia lunar y estamos de vuelta bajo el control de la gravedad de la Tierra", dijo el director de vuelo, Rick Henfling.

La separación de los módulos de servicio y de la tripulación de la nave comenzarán el viernes a las 19:33 horas del este de Estados Unidos (23:33 GMT), cuando el amerizaje se prevé a las 20:06 horas (00:06 GMT del sábado), expusieron los funcionarios espaciales.

Los astronautas deben dedicar estos últimos días de la misión a preparar la nave, el equipo y sus trajes para su regreso a la Tierra, donde la NASA ofrecerá una conferencia de prensa tras su llegada.

El administrador de la NASA destacó que la misión es "un buen comienzo" para las próximas del programa Artemis, que busca realizar dos viajes tripulados hasta la superficie de la Luna en 2028, pues en la actual hubo "un lanzamiento limpio" desde Cabo Cañaveral, en Florida, "y el vehículo lo ha estado haciendo bien".

"Pero respiraré más fácil cuando atravesemos el proceso de reingreso (a la Tierra) y todos estén en el agua en términos de estar listos para las misiones subsecuentes", expuso Isaacman.

El jefe de la agencia especial recordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a la Casa Blanca a los astronautas de Artemis II, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

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Los funcionarios de la NASA indicaron que los hallazgos de esta misión y la observación de la cara más oculta de la Luna ayudarán a los próximos proyectos de Estados Unidos, como instalar una base lunar y la futura exploración humana de Marte.