Violencia machista
Prisión para el detenido en Vizcaya por apuñalar repetidas veces a su pareja delante de sus hijos
La víctima, de 38 años, fue agredida con un arma blanca y tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital
EFE
El Tribunal de Instancia de Durango ha decretado el ingreso en prisión del hombre, de 48 años, arrestado el pasado lunes en Berriz (Bizkaia) por intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género tras apuñalar en repetidas ocasiones a su pareja delante de sus hijos.
La víctima, de 38 años, fue agredida con un arma blanca y tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital de Cruces en Barakaldo, mientras que una de las hijas de la pareja también resultó herida, de pronóstico más leve, al tratar de defender a su madre.
Tras ser arrestado por la Ertzaintza, el individuo ha permanecido en dependencias de la Policía vasca hasta que esta mañana ha sido puesto a disposición judicial, según ha informado el departamento de Seguridad.
La plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Durango, con competencia en Violencia sobre la Mujer, ha acordado finalmente esta tarde su ingreso en prisión provisional, han indicado fuentes judiciales.
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