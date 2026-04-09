Artemis ensaya las primeras rutinas de deporte lunar: así es la máquina con la que han entrenado los astronautas durante la misión

La primera misión tripulada del programa Artemis ha tenido que poner a prueba muchos elementos esenciales para que, en un futuro, otras generaciones de astronautas puedan viajar de forma segura hasta la Luna y, a poder ser, establecerse en una base permanente. Y es por eso que, entre los muchos cometidos del viaje, los astronautas han tenido que ensayar la primera rutina de deporte lunar a bordo de la nave espacial Artemis. Según explican desde la sala de control, durante su travesía de 10 días los astronautas han tenido que llevar a cabo al menos 30 minutos diarios de entrenamiento activo. ¿Pero cómo se entrena en espacio tan pequeño como es el de una cápsula espacial? ¿Qué tipo de ejercicios se hacen cuando no se puede usar el peso de una forma convencional? ¿Y cuál es el objetivo de estas rutinas? Lo creas o no, la respuesta a estas preguntas podría marcar el futuro de la exploración espacial.

Mucho antes de ir al espacio, los astronautas empiezan una rutina de entrenamiento físico muy estricta para poder hacer frente a procesos especialmente duros para el cuerpo como es el despegue, la vida en condiciones de microgravedad y el golpe final del aterrizaje. Esa es la razón por la que, incluso varios años antes del despegue de su misión, los viajeros espaciales realizan alrededor de 2 horas de ejercicio diario durante seis días a la semana. Durante esta preparación se combinan ejercicios como carreras suaves, natación, remo, bicicleta y elíptica para mantener el corazón y la circulación; ejercicios de fuerza del estilo press de banca, dominadas y flexiones para fortalecer los músculos; y rutinas enfocadas en la estabilidad para reforzar el tronco. Los expertos afirman que crear un buen volumen de masa muscular previo a la expedición es imprescindible dado el rápido deterioro de la calidad muscular que se da en el espacio a causa de la falta de gravedad, y mantenerlo una vez en el espacio es una tarea vital.

En las misiones a la Estación Espacial Internacional, los astronautas disponen de un pequeño gimnasio para hacer ejercicio con varios tipos de máquinas y hasta una cinta para correr. Pero en el caso de Artemis, donde los tripulantes han tenido que convivir durante 10 días en una cápsula del tamaño de una habitación pequeña en la que no hay gravedad y por tanto el sistema de pesos convencionales no funciona, los ingenieros de la misión han tenido que diseñar un sistema alternativo para hacer deporte. La gran novedad de esta misión, de hecho, es la incorporación del llamado "flywheel exercise device" (dispositivo de volante de inercia), una máquina compuesta por un volante, poleas y cables. Sus inventores afirman que funciona como una mezcla de máquina de remo y pesas y que puede simular cargas de entre 180 y 225 kg incluso en el hostil entorno espacial.

Su funcionamiento es bastante intuitivo. El astronauta se coloca sobre la plataforma y se sujeta para mantenerse estable. Desde esa posición, tira de un cable mientras realiza un movimiento como una sentadilla. La clave está en que la máquina no ofrece en sí una resistencia fija sino que depende de cuánto se tira. Es decir, que la fuerza se adapta al esfuerzo aplicado por el usuario. A diferencia de lo que ocurre en muchas máquinas de gimnasio, en este caso el trabajo principal del músculo no se produce al levantar o tirar del peso sino al frenar el movimiento cuando el cable vuelve ya que en ese momento el músculo actúa para controlar la vuelta y evitar que el sistema tire de golpe, es decir aplicando la fuerza en la fase excéntrica. Una forma sencilla de entenderlo es compararlo con una dominada. Realizada de una forma convencional, la fuerza se realiza al subir el cuerpo hacia la barra, pero en el espacio, dada la falta de gravedad, el ejercicio se hace a la inversa, es decir poniendo el esfuerzo en la bajada, frenando el impulso controlando el descenso.

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Durante sus ejercicios, los astronautas se colocan sobre la plataforma y se sujetan para mantenerse estable. Desde esa posición, tiran de un cable mientras realiza un movimiento como una sentadilla

Estas rutinas de ejercicio no son un simple pasatiempo para los astronautas. Al revés. Realizar deporte en el espacio se considera de vital importancia porque, tal y como han demostrado varios estudios realizados con viajeros de la Estación Espacial Internacional, la microgravedad provoca un deterioro rápido del cuerpo. En este tipo de entornos se ha visto que los huesos, al dejar de soportar peso, aceleran su desmineralización y se vuelven más frágiles. Los músculos, especialmente de piernas y espalda, se debilitan al no sostener el cuerpo. Y el corazón trabaja menos, reduciendo la capacidad aeróbica. Es, salvando las distancias, lo mismo que le ocurre a muchas personas que quedan postradas en la cama tras un accidente cuya masa muscular y sistema oseo se debilitan rápidamente al no tener 'carga de trabajo'. Es por eso que, desde la NASA, se están invirtiendo cada vez más esfuerzos en diseñar ejercicios aptos para el espacio y que permitan mantener huesos, músculos y sistema cardiovascular activos y preparados.