'Imbatibles': nueva cita con la resiliencia y el aprendizaje mutuo

La gala 'Imbatibles, la vida ante la adversidad' celebrará su segunda edición el próximo 16 de abril en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. El evento benéfico, impulsado por el periodista granadino Fernando Díaz de la Guardia (tras sufrir una parálisis facial), reúne a personas que comparten con el público sus historias de superación en un encuentro protagonizado por la resiliencia y el aprendizaje mutuo.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, junto a Luis Barea, responsable del Área de Negocio de la Fundación Caja Rural del Sur; Fernando Díaz de la Guardia, director de Imbatibles; Nacho Lagos, de la productora audiovisual Lapa Creativa; José Miguel Fernández, embajador de Imbatibles en Málaga; José Muñoz, en representación de la Fundación Alhelí, y el boxeador José Peña, en la presentación de la segunda gala de Imbatibles.

En este sentido, Ledesma recordó la importancia de apoyar este tipo de iniciativas "cuyo objetivo es contar historias de superación y enriquecer a los espectadores mediante un formato de entrevistas públicas y amenas a personas que han superado grandes adversidades para asimilar y normalizar los problemas que la vida pone por delante".

Adaptación personal

Tal y como han explicado los organizadores, la experiencia 'Imbatibles' está concebida como un conjunto de charlas motivacionales para "difundir el valor de la adaptación personal como base de la superación". El periodista Fernando Díaz de la Guardia, que sufre las secuelas de una enfermedad rara que le originó parálisis facial, conduce un acto marcado por la emotividad de los testimonios de personas que se enfrentan a los obstáculos de la vida de un modo inspirador.

Los invitados de esta segunda edición en Málaga serán la deportista marbellí Sarah Almagro, que sufrió la amputación de sus brazos y piernas tras una sepsis, y es bicampeona mundial de surf adaptado. También contará con la intervención de Cisco García, el cordobés quedó parapléjico tras un accidente practicando snowboard y acabó convirtiéndose en tenista adaptado. Además, es abogado e influencer.

Asimismo, se contará con la participación de Luis Canut, un profesional del audiovisual y cineasta que sufre ceguera tras una meningitis, y vendrá acompañado de su pareja, la actriz y presentadora Patricia Pérez. El encuentro también contará con la participación de José Peña, el onubense es el único boxeador totalmente ciego del mundo.

La edición 2025 en Málaga, que también se celebró en el auditorio de la institución provincial, reunió a María Belón, superviviente española al tsunami de Tailandia que inspiró la película 'Lo imposible' (2012); el exjugador de waterpolo, coach y presentador de televisión Pedro García Aguado; el actor malagueño Pablo Pineda y el docente y comunicador malagueño José Miguel Fernández (convertido en el embajador malagueño de la experiencia Imbatibles).

El evento cuenta también con una parte solidaria. El dinero recaudado de la venta de entradas de la gala malagueña, que tiene un precio simbólico de cinco euros, irá destinado a la Asociación Alhelí. Con más de 10 años de experiencia, Alhelí brinda atención y acompañamiento a personas en proceso de duelo por la pérdida de un ser querido, ofreciéndoles apoyo emocional y psicológico y trabajando activamente en la prevención del suicidio y en la promoción de la salud mental.

Su labor ha sido reconocida con premios como 'Málaga Voluntaria 2018' y 'Becas Argal 2024'. Igualmente, recibirá el próximo 26 de abril la Medalla de Oro de la Provincia, distintivo que otorga la institución provincial con motivo de la celebración del Día de Málaga, a personas y entidades que por sus especiales cualidades, merecimientos y servicios destacados, extraordinarios o excepcionales han contribuido en beneficio de la provincia.

Adamuz

La ruta andaluza de 'Imbatibles' continuará el 21 de mayo en Adamuz, conocido como 'el pueblo de la solidaridad' por la reacción ciudadana tras la tragedia ferroviaria del pasado 18 de enero. Los protagonistas serán esta vez los propios vecinos del pueblo, aunque también intervendrán José Peña y el campeón olímpico y orientador educativo Pedro García Aguado.

La siguiente cita será el 18 de junio en el Círculo de la Amistad de Córdoba. La tercera edición visitará el auditorio de la Caja Rural de Granada el 18 de septiembre. 'Imbatibles' volverá a la provincia de Huelva, al teatro de Cartaya, el 9 de octubre y terminará la gira con su estreno en Jaén, el 12 de noviembre, en el teatro Infanta Leonor.

La gala 'Imbatibles Málaga', organizada por la productora Lapa Creativa, cuenta con el apoyo de Diputación Provincial de Málaga, Fundación Caja Rural del Sur y Momo Honest Transfers.