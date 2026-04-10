Los 15 minutos más críticos de la misión Artemis: así será la reentrada de la cápsula con los astronautas a la atmósfera terrestre

En tan solo unas horas, Artemis se enfrentará a los 15 minutos más críticos de su viaje espacial. Tras una travesía de 10 días por el cosmos, en la que por primera vez en la historia cuatro astronautas han podido observar con sus propios ojos la cara oculta de la Luna y algunas regiones aún inexploradas de nuestro satélite, la misión regresará a la Tierra para poner fin a esta aventura. Este proceso se perfila como uno de los más complicados de todo el proyecto ya que, según apuntan varias voces, se tratará de una reentrada de alto riesgo debidoa los problemas en el escudo térmico y a la apuesta por una técnica de reingreso hasta ahora nunca ejecutada. En total, se calcula que el proceso durará entre 12 y 15 minutos en los cuales habrá alrededor momentos en los que se pierda del todo la comunicación con la nave. Estos son los pasos fundamentales de esta compleja coreografía para traer de vuelta a los astronautas a la Tierra.

Sobre la 1.30 de la madrugada del viernes al sábado (hora peninsular española), la nave Orión se separará del módulo servicios que durante todo el viaje ha impulsado su camino y proporcionado agua y oxígeno a los astronautas. Esta parte de la nave caerá en la atmósfera y se destruirá en el aire. La parte con los cuatro astronautas, en cambio, realizará varias maniobras para reingresar de forma segura. Unos 16 minutos y medio antes de adentrarse en la atmósfera, los astronautas realizarán varios movimientos para realizar ajustes de precisión en el ángulo de la trayectoria de vuelo. Todo ello, sabiendo que uno demasiado pronunciado podría destruir la nave, mientras que uno demasiado suave la haría rebotar fuera de la atmósfera.

Una vez enfocada en su objetivo, la nave acelerará hasta alcanzar una velocidad hipersónica de hasta 40.000 km/h. O dicho de otra forma, acelerará hasta ir 40 veces más rápido que un avión normal y hasta 32 veces la velocidad del sonido. Una vez alcanza la interfaz de entrada a la atmósfera, a unos 120 km de altura, la fricción y compresión del aire generarán una enorme bola de fuego alrededor de la cápsula y elevarán las temperaturas hasta llegar a los 3.000 grados centígrados. Será entonces cuando Orión se convertirá en una bola incandescente y los cuatro astronautas a bordo deberán contener la respiración para el momento más crítico del aterrizaje.

24 segundos después de cruzar el umbral de la atmósfera, la nave vivirá un periodo de silencio de radio o "blackout" que de aproximadamente seis minutos

Se estima que tan solo 24 segundos después de cruzar el umbral de la atmósfera, la nave vivirá un periodo de silencio de radio o "blackout" que de aproximadamente seis minutos. Este fenómeno se debe a la acumulación de plasma alrededor de la nave espacial debido a las altas velocidades alcanzadas por la misma. Eso es lo que, en la práctica, impide que los transmisores de la Orión envíen telemetría. Durante este tiempo, el equipo de control de vuelo en Houston perderá la comunicación directa con la tripulación mientras la nave atraviesa gran parte de la atmósfera sobre el Océano Pacífico. En ese momento habrá varios aviones desplegados en la zona para seguir la trayectoria de la nave.

Tras los seis minutos de silencio, la cápsula Orión recuperará el contacto con el centro de control. Para entonces, estará a unos 45.720 metros de altura y a miles de metros del punto de impacto. La fase final del descenso hasta el amerizaje durará unos 13 minutos. En este proceso está previsto el despliegue de varios paracaídas para ayudar a la estructura a reducir la velocidad hasta posarse en el mar. Si todo avanza según lo previsto, esto debería ocurrir poco después de las 8 en California (el equivalente a las 2 de la madrugada en la España peninsular).

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El protocolo indica que poco después de tocar el agua, la nave se apagará y se activarán los equipos de recuperación coordinados por la misma NASA y el ejército de Estados Unidos para comprobar, primero, que no se ha desprendido ningún software de riesgo y, después, para ayudar a los astronautas a salir de la nave. El momento más emotivo tendrá lugar cuando, tras confirmar que la zona es segura, los equipos de rescate abrirán la escotilla y sacarán a los astronautas desde sus asientos. Dos helicópteros se encargarán de recoger a los cuatro miembros de la tripulación y trasladarlos a la cubierta del barco. Los viajeros de Artemis serán trasladados primero a la zona de chequeos médicos para comprobar su estado de salud. Finalmente, viajarán a tierra firme y podrán volver a abrazar a sus familias.