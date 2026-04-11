Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aparcamiento en el Polígono Carretera de CártamaVictoria del Málaga CFDeclive de la calle PelayoAutónomos de MálagaIsrael convoca a la encargada de negocios españolaDonaciones entre hermanosDa a luz la hospitalizada por el accidente de AdamuzUnicaja-Valencia
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del sábado 11 de abril de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 11 de abril de 2026, ha estado formada por los números 2, 8, 15, 23, 33 y 37. El número complementario es el 27 y el reintegro, el 7. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 6025425, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La capa de la UMA aplicada sobre el pavimento pone fin a los resbalones y permite retirar la cera en tiempo récord
  2. Málaga tendrá este verano un vuelo directo a la ciudad más romántica de Europa
  3. La Semana Santa de Málaga 2026: un 53% más de visitantes y un 8% de aumento en el cortejo de nazarenos
  4. El metro de Málaga avanza en su prolongación al futuro Hospital Virgen de la Esperanza: obras en calle Hilera
  5. Luis García, entrenador de la UD Las Palmas: 'Es un partido muy importante contra el Málaga CF, pero no definitivo
  6. El declive del comercio tradicional en la calle Pelayo: la transformación de Málaga hacia un entorno más turístico
  7. La Policía Local de Málaga devuelve una cartera con 1.332,50 euros hallada por dos estudiantes
  8. El tiempo en Málaga este fin de semana: lluvias, viento y aviso amarillo

Así celebró La Rosaleda la victoria del Málaga CF sobre Las Palmas

"Sí se puede" cantó La Rosaleda tras el triunfo del Málaga CF frente a Las Palmas

"Sí se puede" cantó La Rosaleda tras el triunfo del Málaga CF frente a Las Palmas

El Burgo responde a Israel tras la quema del muñeco de Netanyahu: "Ni somos antisemitas, ni estamos contra el pueblo de Israel"

El Burgo responde a Israel tras la quema del muñeco de Netanyahu: "Ni somos antisemitas, ni estamos contra el pueblo de Israel"

Álvaro Sánchez Cotrina, nuevo líder del PSOE en Extremadura

Las mejores imágenes del Sevilla - Atlético

Las mejores imágenes del Sevilla - Atlético

Resultados de la Primitiva del sábado 11 de abril de 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 11 de abril de 2026

Funes, tras la victoria ante la UD Las Palmas: "La capacidad para sufrir y mantenernos vivos nos ha dado la oportunidad de ganar"

Funes, tras la victoria ante la UD Las Palmas: "La capacidad para sufrir y mantenernos vivos nos ha dado la oportunidad de ganar"

Sorteo Bonoloto del sábado 11 de abril de 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 11 de abril de 2026
Tracking Pixel Contents