La Fundación María Zambrano concluye la digitalización de su archivo manuscrito

La Fundación María Zambrano ha finalizado el proyecto de digitalización del archivo manuscrito de esta filósofa y escritora, lo que reduce la manipulación de los documentos originales, mejora significativamente su organización y control y facilita el acceso a los investigadores.

Este trabajo ha requerido "la intervención coordinada de personal propio, la asistencia técnica especializada y servicios externos, garantizando un proceso riguroso desde el punto de vista archivístico y una manipulación cuidadosa de materiales de alto valor patrimonial", según ha explicado el vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza.

Se ha procedido a la digitalización sistemática de manuscritos -muchos de ellos inéditos-, así como a su clasificación, indexación y gestión documental, respetando la estructura original del archivo que custodia esta fundación ubicada en Vélez-Málaga, ciudad natal de la pensadora. Han logrado digitalizar la totalidad de los manuscritos conservados, lo que cumple plenamente el objetivo del proyecto y marca un avance determinante en la preservación del legado de María Zambrano (1904-1991).

Las medidas implementadas permiten, entre cosas, facilitar el acceso a investigadores, que a partir de ahora podrán consultar estos documentos a través de un programa informático de gestión documental. La Diputación de Málaga financió esta actuación, que ha comprobado López al visitar la fundación junto al presidente de la entidad y alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, quien ha precisado que el objetivo era la conservación, organización y mejora del acceso a "uno de los fondos documentales más valiosos de los que se disponen" de una de las vecinas "más universales" de esta ciudad.

Ha añadido que con ello prosiguen en "la labor de recuperación, promoción y difusión de la vida y obra de una pensadora cuya trayectoria ha trascendido e influido a numerosas generaciones y corrientes literarias, artísticas y filosóficas", además de “representar una figura decisiva en la filosofía y sociedad actual". La actuación desarrollada refuerza la conservación del patrimonio documental e impulsa la misión de esta fundación de estudiar y difundir la obra de Zambrano y consolida un modelo más accesible, seguro y eficiente de gestión del conocimiento.