La nueva reunión entre Sanidad y los sindicatos médicos acaba sin acuerdo: las dos partes seguirán negociando

Nuevo encuentro entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos para intentar desconvocar la huelga de médicos prevista a finales del 27 al 30 de abril por su rechazo al Estatuto Marco. Sin avances. A diferencia de la cita anterior, que tuvo lugar el 8 de abril -una reunión que ni llegó a celebrarse, ya que los sindicatos reiteraron su rechazo a la figura de mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes-, este lunes ambas partes sí se han sentado, aunque no se ha producido ningún acuerdo y seguirán negociando.

Lo dijo la ministra de Sanidad, Mónica García, la pasada semana: su departamento va "a seguir insistiendo" hasta conseguir desencallar el conflicto. "Les hemos convocado nuevamente el lunes", y si es necesario, "el martes, el miércoles, el jueves y el viernes". "He estado en muchas mesas de negociación, a ambos lados", y la actual "es la actitud más bloqueadora", aseguraba al tiempo que afirmaba que "ya no hay más excusas para desconvocar una huelga que está motivada en elementos que ya están resueltos" y "acordados con los sindicatos y con el resto de la profesión médica".

Desescalar el conflicto

El Ministerio señalaba tras el encuentro del 8 de abril que, tras más de 25 reuniones en las que se han alcanzado acuerdos bilaterales en varias de ellas, "en ningún momento ha existido voluntad de desescalar el conflicto por parte de los convocantes. Por el contrario, el comité ha ido rechazando de forma reiterada todas las vías de diálogo planteadas, incluyendo los sindicatos del ámbito, el Foro de la Profesión Médica y, ahora, también a los pacientes". Sanidad dice que "mantiene su voluntad de diálogo y de búsqueda de soluciones" y volvía a convocar a los sindicatos este lunes.

El Comité -formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- ha acordado que no realizará valoraciones del nuevo encuentro de este lunes y ha trasladado que siguen las negociaciones.

Tercera cita

Se trata de la tercera cita desde que se retomara el diálogo en el marco del proceso negociador por el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco. La primera, en marzo, se produjo en un clima mucho más amigable. Pero, tras celebración, ese mismo mes, de un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que las comunidades pidieron al Ministerio una solución al conflicto, se acordó buscar la figura de un mediador independiente que pasaba porque fuera una organización de pacientes. Algo que los sindicatos han rechazado.

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Las organizaciones sindicales recordaban la semana pasada que "acudirán a tantas reuniones como sea necesario siempre que se muestre una auténtica capacidad negociadora y no una mera estrategia dilatoria, pero que mientras eso no ocurra, el calendario de movilizaciones se mantiene intacto, por lo que la próxima semana de huelga nacional se llevará a cabo del 27 al 30 de abril".