La incidencia de gonorrea se triplica en cinco años en España entre jóvenes y adolescentes

Abordar las infecciones de transmisión sexual (ITS) en la población adolescente se ha convertido "en una cuestión urgente de salud pública". Así lo recoge un artículo publicado online en 'Anales de Pediatría', el órgano de expresión científica de la Asociación Española de Pediatría (AEP), en el que se analiza la situación actual y los principales retos en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de estas infecciones en este grupo de edad.

En Europa, los sistemas de vigilancia epidemiológica han evidenciado un incremento notable de las ITS en los últimos años. En 2023 se confirmó un aumento del 31% en los casos de gonorrea y del 13% en los de sífilis respecto al año anterior, con un incremento acumulado del 300% y del 200% respectivamente en comparación con 2014. Ese mismo año se notificaron aproximadamente 230.000 casos de infección por clamidia, lo que la convierte en la ITS bacteriana más frecuentemente diagnosticada.

Incidencia creciente

En España, la tendencia es similar a la observada en el conjunto de Europa. La incidencia de gonorrea se ha casi triplicado en los últimos cinco años y actualmente es más de 11 veces superior a la registrada en 2014. La infección por clamidia mantiene también una incidencia creciente. El grupo de edad de 15 a 24 años concentra una proporción significativa de los casos diagnosticados: las mujeres registran tasas más elevadas de clamidia y gonorrea, apunta el documento.

"Muchas ITS cursan de forma asintomática, especialmente en mujeres, lo que conduce a un infradiagnóstico y a una subestimación de la incidencia real", señala la doctora María Luisa Navarro Gómez

"Estas cifras deben interpretarse teniendo en cuenta que muchas ITS cursan de forma asintomática, especialmente en mujeres, lo que conduce a un infradiagnóstico y a una subestimación de la incidencia real", señala María Luisa Navarro Gómez, pediatra del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y primera firmante del documento, elaborado por el grupo de trabajo de VIH e ITS de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP).

Etapa de cambios

La adolescencia, recuerdan los pediatras, es una etapa marcada por "profundos cambios" físicos, psicológicos y sociales que aumentan la vulnerabilidad frente a estas patologías. Los autores del artículo citan una serie de factores que están contribuyendo a un incremento sostenido de las ITS en adolescentes, como el inicio cada vez más precoz de las relaciones sexuales (16,5 años de media en 2023).

También enumeran el uso irregular de métodos de barrera, el aumento del número de parejas, la normalización de prácticas de riesgo y la falta de una educación afectivo-sexual integral, junto con dificultades de acceso al sistema sanitario y la influencia de los contenidos digitales.

"La adquisición de una ITS puede tener consecuencias relevantes no solo a corto plazo, sino también a medio y largo, incluyendo embarazos no deseados, complicaciones reproductivas, transmisión de infecciones y un importante impacto psicosocial", apunta la experta.

Recomendaciones

En este escenario, y aunque en los últimos años se han producido avances relevantes en el manejo integral de las ITS, tanto en la prevención como en el diagnóstico y el tratamiento, "con un impacto especialmente notable en la población adolescente", reseñan los pediatras, los avances no han sido suficientes para frenar el crecimiento sostenido de este tipo de patologías infecciosas.

Por eso, el grupo de trabajo de VIH e ITS de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) realiza una serie de recomendaciones como garantizar una educación sexual integral desde la infancia, adaptada a la edad, que aborde no solo la prevención de ITS, sino también la afectividad, el consentimiento, la diversidad y las relaciones saludables; formar a los profesionales sanitarios, especialmente pediatras, en salud sexual "con un enfoque actualizado, integral y libre de estigmas", o asegurar el acceso confidencial a los servicios sanitarios.

Noticias relacionadas

Los especialistas proponen facilitar el acceso gratuito a preservativos y lubricantes, promoviendo su uso de forma sistemática como principal método de prevención o reforzar la vacunación frente a ITS prevenibles

Proponen también facilitar el acceso gratuito a preservativos y lubricantes, promoviendo su uso de forma sistemática como principal método de prevención frente a ITS; reforzar la vacunación frente a ITS prevenibles, como el virus del papiloma humano o la hepatitis; promover el cribado en adolescentes sexualmente activos; garantizar el seguimiento y tratamiento adecuados especialmente en una población con mayor riesgo de abandono; realizar estudio de contactos, permitiendo identificar casos asintomáticos y cortar la cadena de transmisión; facilitar el acceso a estrategias de prevención biomédica, como la profilaxis pre y postexposición frente al VIH, en adolescentes con mayor riesgo y, finalmente, abordar el impacto emocional de las ITS.