El mejor gazpachuelo de España lo hace Frutos Jiménez en Rincón de la Victoria

El Chiringuito Marina Playa de Rincón de la Victoria tiene el Mejor Gazpachuelo de España, que elabora totalmente a mano y frente a los clientes el cocinero Frutos Jiménez. Así lo ha decretado el jurado del concurso de gazpachuelos celebrado en el marco del 39º Salón Gourmet, la mayor feria de alimentos y bebidas, quien al oír su nombre en boca del jurado se ha echado a llorar “como un niño chico" ante esta victoria era tan inesperada.

“Todo el mundo nos estaba diciendo que teníamos uno de los mejores gazpachuelos de Málaga, pero bueno”, dice quitándose importancia. Hasta hoy cuando “se han cruzado todos los astros y ha dicho ‘esto es para ti’”, dice del certificado que lo acredita y un cheque de 1.500 euros de premio.

Para Jiménez era su primera competición culinaria, nunca antes se la había ocurrido presentarse a un concurso, pero asegura que no se ha puesto nervioso, tal vez por las tablas que da dar de comer a 300 o 400 personas al día.

“El gazpachuelo lo hago todo a mano y lo monto delante del cliente a toda velocidad y mientras charlo con ellos”, dice de una técnica que cree que ha impresionado al jurado, que ha visto cómo trabajaba sin “thermomixes ni batidoras, todo hecho en vivo y en directo”.

Explica que su receta no tiene secretos: pescado fresco de roca, “lo cocemos 15 minutos y le sacamos todo el colágeno y todo lo que tiene dentro; una patata que sea muy buena y una mayonesa muy espesa con un 70 % de aceite de girasol y un 30 % de oliva".

Y entonces llega lo complicado: ligar el pescado con la mayonesa sin que se corte, cosa que a Jiménez no le ha pasado nunca porque está dispuesto a batir la mayonesa hasta que coge la misma temperatura que el caldo. Su único susto hoy ha sido al momento de hacer la mayonesa, que “no montaba, y no montaba, y venga, venga y venga y nada”, dice todavía con el nervio en el cuerpo.

Una vez superada la prueba y conocida la decisión del jurado, el autor del Mejor Gazpachuelo de España se ha echado a llorar “porque me ha dado mucha alegría; porque hay mucha gente que lleva detrás mía, mi madre, mi hermano, que me dicen que tengo mucho valor y yo no me lo he creído nunca”, explica riéndose y a punto de romper a llorar de nuevo.