Migrantes
La regularización arranca este jueves de forma telemática y el día 20 de abril de manera presencial
La ministra Elma Saiz ha lanzado un mensaje tranquilizador a las personas que podrán beneficiarse de este proceso y ha asegurado que habrá tiempo de tramitar todas las solicitudes "vengan las que vengan"
EP
Los trámites para la regularización de personas migrantes en situación irregular arrancará este jueves 16 de abril de forma telemática y el día 20 de forma presencial, según ha adelantado la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Las citas para acudir presencialmente a las oficinas para realizar los trámites podrán solicitarse también a partir de este jueves.
El Consejo de Ministros aprobará este martes la regularización extraordinaria, está previsto su publicación este miércoles, 15 de abril, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tendrá un plazo de dos meses y medio que finalizará el 30 de junio.
Saiz, en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha lanzado un mensaje tranquilizador a las personas que podrán beneficiarse de este proceso y ha asegurado que habrá tiempo de tramitar todas las solicitudes "vengan las que vengan".
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