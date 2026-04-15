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Tercera detención por la muerte violenta de un hombre el sábado en Albacete

Una de estas personas está detenida como autora y las otras dos como colaboradoras

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional / SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

EFE

Albacete

La Policía Nacional ha detenido a una tercera persona en relación con la muerte violenta de un hombre en Hellín (Albacete) la noche del pasado sábado, según han dicho a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Albacete.

Una de estas personas está detenida como autora y las otras dos como colaboradoras, han precisado las fuentes.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 23:46 horas del sábado en la calle Cantarería de Hellín y la víctima es un hombre de unos 40 años, según la información que dio el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

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El caso se encuentra bajo secreto de sumario.

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