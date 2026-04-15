De los tratamientos antimanchas a los bioestimuladores de colágeno: estos son los 5 procedimientos estéticos más demandados

Más de la mitad de los pacientes que se han sometido a tratamientos de medicina estética lo han hecho para verse mejor y corregir algo que no les gusta y el 86%, declara estar satisfecho con los resultados. Son datos de una encuesta que ha dado a conocer este miércoles la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). Un informe que analiza cuáles son lo son los tratamientos más demandados por los españoles.

El trabajo desglosa que un 55% de los pacientes eligen tratamientos para la mejora de la textura, hidratación y color de la piel. En este apartado anterior se detalla que tres de cada diez pacientes se han sometido a tratamientos para combatir las manchas y un 25% escogen el láser para mejorar su piel. En segundo lugar, un 23% prefiere el 'skinbooster' (microinyecciones de sustancias de relleno) con ácido hialurónico, polinucleótidos o exosomas; el 15% tratamientos anticelulíticos; el 13% de pérdida de peso y el 11% bioestimuladores de colágeno.

Contra la flacidez

En el listado aparece también un porcentaje de pacientes del 11% que optan tratamientos para la flacidez con la técnica de Ultrasonidos Focalizados de Alta Intensidad (HIFU); un 9% el uso de infiltraciones (bótox y neuromoduladores) -los médicos reseñan la notable bajada de este tipo de inyecciones en una clara tendencia a lo 'natural'-; un 8% opta por criolipólisis/endolift corporal -procedimientos no quirúrgicos para remodelar la silueta- y un 5%, por los hilos tensores.

En el mismo ranking figuran, a continuación, los porcentajes de otros tratamientos que figuran entre los más demandados de las clínicas de medicina estética como la esclerosis de varices, la electroestimulación o la carboxiterapia -consiste en la infiltración subcutánea de dióxido de carbono para reducir celulitis, grasa localizada, flacidez, estrías y ojeras- que escogen un 5%, el balón intragástrico (4%) o la eliminación de verrugas, pecas o lunares (3%).

Por edad

Por edad, los tratamientos de láser son más demandados entre los jóvenes, mientras que el bótox por el segmento de 30 a 44 años. Los pacientes de más de 65 años se someten más a tratamientos de mejora de la flacidez. Entre quienes no se han hecho tratamientos pero se lo plantean, el precio se sitúa como una de las principales barreras, un aspecto que citan un 35% de los encuestados.

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Además, la encuesta revela que la mitad de los pacientes han conocido el centro donde han acudido por recomendaciones de conocidos. Un 26% afirman que, "con mucha seguridad", se realizarán otro tratamiento en el próximo año, sobre todo entre quienes están en la horquilla de 30 a 44 años.