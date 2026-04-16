Óbito
Muere a los 13 años María Caamaño Núñez, símbolo de la lucha contra el cáncer infantil
La 'Princesa Futbolera Guerrera' levantó la última Eurocopa en Cibeles durante la celebración de la Selección Española de Fútbol
EFE
La salmantina María Caamaño Núñez, símbolo de la lucha contra el cáncer infantil y conocida como la 'Princesa Futbolera Guerrera' desde que levantó la última Eurocopa en Cibeles durante la celebración de la Selección Española de Fútbol, ha fallecido en la mañana de este jueves a los 13 años a consecuencia del sarcoma de Ewing que le diagnosticaron con 7 años.
"La situación de M4RIA empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo para seguir adelante, pero estas cosas no se pueden controlar. Desde esta mañana, M4RIA ya está descansando", ha anunciado su familia en la cuenta oficial y pública de la niña en la red social Instagram.
María Caamaño recibió el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024 por el proyecto solidario de su asociación 'La Sonrisa de María', para la recaudación de fondos destinados a la investigación contra el cáncer, así como por su "bondad, generosidad, fortaleza y empatía".
"Es un reconocimiento a lo que estamos haciendo, nos metimos en esto porque las familias necesitan ayuda, para que se sepa que hay enfermedades que no están investigadas. Cuando un tumor no está investigado, tienes dos opciones, o esperas o intentas luchar para intentar que se avance", explicaba entonces su padre, Juan Caamaño.
María padecía sarcoma de Ewing, un cáncer catalogado como enfermedad rara con especial incidencia en los niños y jóvenes, y recibía un tratamiento experimental en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.
"El cielo tiene ahora la sonrisa más bonita. María, ejemplo de superación, valentía y fuerza a pesar de su corta edad, nos ha dejado y no existen palabras para expresar tanta tristeza. Mi apoyo y cariño a su familia, especialmente a sus padres y a su hermana, a sus amigos y afición. Estamos a vuestro lado. #DEP", ha escrito este jueves en su cuenta de Twitter el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
- La vecina desahuciada por el IMV rechaza acudir a la Oficina del Derecho a la Vivienda pese a la oferta del Ayuntamiento de Málaga
- El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
- Málaga adelantará el verano con el anticiclón de las Azores de escudo
- Málaga activa en Ciudad Jardín una nueva bolsa de 108 viviendas con 35 VPO en Marqués de la Paniega
- Marbella anuncia la construcción de un centro comercial y un hotel en dos importantes proyectos urbanísticos
- Torremolinos cerrará la herida abierta por el fallido hotel Cruiser Tres Carabelas: Grupo Abu construirá 353 viviendas de lujo en la parcela
- Denuncian ante el Defensor del Pueblo un proyecto de restaurante en el paseo marítimo de Pedregalejo
- El mejor gazpachuelo de España lo hace Frutos Jiménez en Rincón de la Victoria