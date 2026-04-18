Tres días de aprendizaje y creatividad: mayores de la Trinidad descubren la fotografía

El barrio de la Trinidad ha sido escenario de una entrañable iniciativa cultural y formativa dirigida al Centro de Participación Activa de Mayores trinitario, un taller de fotografía de tres días de duración, de mano de la Escuela Nómada f22 y el patrocinio de Fundación Unicaja, que ha culminado con una exposición final en la que los alumnos han mostrado el fruto de su aprendizaje, su mirada y su sensibilidad.

La actividad, diseñada para acercar la fotografía a los participantes de una manera accesible y enriquecedora, se desarrolló en tres jornadas bien diferenciadas. El primer día estuvo dedicado a la parte teórica, donde los asistentes pudieron conocer conceptos básicos sobre luz, composición, nociones históricas y el valor de la imagen como herramienta de expresión. Lejos de tratarse de una clase puramente técnica, la sesión sirvió para despertar la curiosidad de los alumnos y animarlos a observar su entorno con otros ojos.

La segunda jornada tuvo un carácter práctico, los participantes tomaron las calles de la Trinidad y pudieron poner en marcha lo aprendido y experimentar directamente con la toma de imágenes. Fue una jornada de descubrimiento, de creatividad y también de convivencia, en la que cada alumno comenzó a desarrollar una forma propia de mirar y captar los pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos en la vida cotidiana.

El tercer y último día estuvo marcado por uno de los momentos más especiales, que ya es un clásico en los talleres de la Escuela Nómada y la Fundación Unicaja y se trata de la exposición con los trabajos realizados por los propios alumnos. Esta muestra supone una experiencia profundamente significativa en el plano personal. Para muchos de los participantes, ver sus imágenes colgadas significó sentirse valorados, reconocidos y capaces de seguir aprendiendo y creando, independientemente de la edad, y para todos ellos es la primera vez que ven sus trabajos expuestos públicamente.

La exposición no solo mostró fotografías; mostró historias, emociones y formas únicas de entender el mundo. Cada imagen hablaba también del esfuerzo, la ilusión y la autoestima a través de una actividad artística que invita a la observación, la memoria y la expresión personal. En muchos casos, los participantes compartieron la emoción de verse protagonistas de un proceso creativo que, además de enseñar una disciplina nueva, les permitió ganar confianza.Iniciativas como este taller patrocinado por la Fundación Unicaja ponen de relieve la importancia de acercar la cultura y las actividades artísticas a las personas mayores. La fotografía, en particular, ofrece múltiples beneficios: estimula la atención, la creatividad y la memoria; favorece la movilidad y la participación activa; y ayuda a combatir la soledad al generar espacios de encuentro, diálogo y colaboración.

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Según Mariano Pozo, director de la Escuela Nómada f22 y precursor de este proyecto junto a la Fundación Unicaja, “los mayores no dejan de sorprenderme, son un gran ejemplo a seguir por la gran motivación y capacidad que tienen de ilusionarse ante nuevos retos. Estos días en el CPA de Trinidad ha sido una buena muestra de ello, demostrando todos los participantes que nunca es tarde para aprender, crear y compartir”, concluyó.