Una nueva tecnología reduce a una hora el tratamiento de una de las arritmias cardiacas más frecuentes

La fibrilación auricular es la arritmia cardiaca más frecuente y se calcula que en España afecta a cerca de un millón de personas, con una prevalencia creciente debido al envejecimiento de la población y la aparición de factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, la diabetes o la apnea del sueño. El problema es que esta alteración del ritmo del corazón multiplica el riesgo de ictus y complicaciones cardiovasculares, como la insuficiencia cardiaca, especialmente en personas de edad avanzada. Asimismo, provoca palpitaciones, mareos, dolor en el pecho o cansancio extremo.

Los tratamientos frente a la fibrilación auricular son variados y suelen combinar anticoagulantes, medicamentos antiarrítmicos y cambios en el estilo de vida, pero en algunos casos hay que realizar una intervención cardiaca para eliminar el foco que provoca la arritmia. En este escenario, el Hospital Universitario de Bellvitge ha comenzado a utilizar una nueva tecnología que reduce a una hora el procedimiento y permite que los pacientes reciban el alta entre las 12 y 24 horas después de la intervención.

Se trata de un sistema basado en la ablación por campo pulsado (PFA, por sus siglas en inglés), una tecnología que utiliza impulsos eléctricos muy breves para actuar de manera selectiva sobre el tejido cardiaco responsable de la arritmia. El sistema permite, además, realizar un mapeo tridimensional del corazón para analizar con precisión las características del tejido cardíaco antes de la ablación. La tecnología contribuye, al mismo tiempo, a reducir la exposición a la radiación tanto de los pacientes como de los profesionales, ya que disminuye la necesidad de fluoroscopia durante el procedimiento.

Una de las intervenciones en el Hospital Bellvitge con la nueva técnica frente a la fibrilación auricular / Hospital Bellvitge

“La ablación por campo pulsado permite actuar de forma muy precisa sobre el tejido cardíaco que provoca la arritmia, con un perfil de seguridad muy favorable”, explica el doctor Ignasi Anguera, director de la Unidad de Electrofisiología y Arritmias, quien añade que los tiempos de intervención quirúrgica se han ido reduciendo. Al principio, este tipo de intervenciones requerían cuatro o cinco horas y con la nueva tecnología el tiempo se ha reducido a una hora.

Sin complicaciones

Además, según subraya, no solo es importante la reducción de los tiempos, también es destacable la capacidad de mapeo que facilita la tecnología, dado que "permite ver a la vez la actividad eléctrica del corazón", lo que contribuye a la seguridad de las intervenciones. De hecho, Bellvitge ha realizado ya 20 procedimientos con el nuevo sistema y no se ha registrado ninguna complicación en los pacientes, que han recibido el alta entre las 12 y las 24 horas después de la intervención.

Actualmente, el procedimiento se realiza con anestesia general, con una actuación de unos 30 minutos en la aurícula izquierda del corazón, pero una de las ventajas potenciales de la tecnología es que se puede realizar con sedación consciente, lo que agiliza todavía más la recuperación y es menos invasivo y más cómodo para el paciente.

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Bellvitge ha informado que el equipo de Electrofisiología del Hospital prevé realizar cerca de 100 procedimientos anuales con esta tecnología, una cifra que refleja la prevalencia creciente de la fibrilación auricular y la creciente demanda de tratamientos menos invasivos.