La jueza de la dana señala al 'número dos' de Emergencias por no vigilar los barrancos: "Su tesis exculpatoria no se entiende"

Nuevo y contundente auto de la jueza de la dana. En este caso, contra uno de los dos investigados: el 'número dos' de Emergencias, Emilio Argüeso. La magistrada señala la responsabilidad del ex secretario autonómico de Emergencias por minimizar el temporal y por no hacer uso de todos los medios de los que disponía la Generalitat Valenciana para vigilar los cauces y actuar de manera preventiva. Así, señala que su "tesis exculpatoria" sobre la falta de información aquella jornada es "difícilmente entendible".

La resolución de la magistrada ha acordado lo que pedía una de las acusaciones populares, la que representa al sindicato FETA-CGT: citar como testigos a tres técnicos de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) y que el día de la dana tuvieron entre manos el ofrecimiento de agentes medioambientales hecho por el director general de Medio Ambiente, Lluís Gomis. Un ofrecimiento dirigido a Argüeso que este niega haber recibido, por lo que la magistrada indaga la trazabilidad de aquella comunicación.

"No se puede hacer depender de la apertura de un correo, ni de la comunicación al superior a través de una jerarquía de diversos puestos administrativos, el hecho de que no se hiciera uso del recurso que suponía los agentes medioambientales", señala el auto de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, quien señala que es Argüeso al que "corresponde exclusivamente responder" por qué no solicitó, como director del plan de emegencias, la colaboración de los agentes medioambientales.

El auto insiste en que Argüeso era responsable del plan de emergencias en la mayoría de la provincia de Valencia hasta las siete de la tarde, incluidas comarcas clave como l'Hoya de Buñol y l'Horta Sud, que acumularon la mayor parte de las víctimas mortales de aquella jornada. Así, insiste en que cuando se envió y se abrió el ofrecimento de agentes por un técnico de la AVSRE, "quien gestionaba la emergencia" era Argüeso" y tenía "la posición de garante". "Lo mismo que el día anterior, 28 de octubre, en situación de preemergencia", recalca la jueza.

En ese sentido, abunda en que la tesis exculpatoria de Argüeso "ya es difícilmente entendible" desde el momento en el que, junto a la exconsellera de Interior Salomé Pradas, fue informado "sobre el riesgo" que había en el barranco del Poyo, a donde se habían movilizado bomberos forestales. Y en ese contexto, afea la magistrada, se desplazó con Pradas a "un viaje inútil a Carlet" mientras "no había sido convocado el Cecopi".

La magistrada insiste en que el Plan Especial de Inundaciones establece el control de los barrancos que exige que se combinen "los recursos de todos los organismos, que no existan duplicidades y que se mantenga de manera permanente". Así insiste que si À Punt "efectuó su despliegue informativo" desde cinco días antes, "es difícilmente comprensible la actuación de los investigados encargados del control de la emergencia y de la vigilancia de las fuentes de riesgo y la ulterior alerta a la población".

En otro punto de la resolución, la magistrada considera que lo "decisivo" en este caso es que "el foco de peligro" era el desbordamiento de barrancos. Y que el Plan de Inundaciones habla de rondas de seguimiento que nunca se hicieron. "Difícilmente se puede solicitar información de otros medios personales en una cuantía extraordinariamente elevada, como es el caso de los agentes medioambientales, cuando ni siquiera se solicita su colaboración, a pesar de ser un medio específicamente previsto en el Plan de Inundaciones", remarca.

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Además, la jueza afea la "minimización" por Argüeso del "riesgo que se avecinaba para el día 29" desde el día anterior. Un riesgo que, señala la instructora, era "evidente" según el testimonio de la meteoróloga de À Punt, Victoria Rosselló, y que "se infería" ya el 28 de octubre cunado Argüeso preguntó a su jefa de servicio por la situacón ante la suspensión de las clases de algunos municipios. "Pero vamos, que es un poco exagerado el tema", le dijo en uno de los 'whatsapps' a la técnico, tal como resalta la jueza, quien le señala por restar "importancia al riesgo".