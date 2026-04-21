Inteligencia artificial, residencias y apertura todo el año: el plan de Ayuso para hacer de Madrid capital mundial universitaria en español

Firmado con los rectores de las universidades públicas el acuerdo plurianual de financiación y aparcada de momento la elaboración de una nueva ley universitaria tras la imposibilidad de sacar adelante la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidad y Ciencia (Lesuc), Isabel Díaz Ayuso alberga un nuevo anhelo en materia universitaria. La presidenta madrileña insiste reincidentemente en el mensaje de hacer de Madrid "la capital de la Hispanidad" y en ello el sistema universitario madrileño, sus seis universidades públicas y 14 universidades privadas, ha de desempeñar un papel central.

Un reciente estudio de Foro por Madrid y la Fundación Nebrija cifraba en casi 53.000 el número de estudiantes en las universidades y escuelas de negocios madrileñas, con un impacto directo en la economía de 1.351 millones de euros. De ellos, en las universidades públicas, los alumnos latinoamericanos suman el 15%, frente al 63% de europeos y el 22% de otras nacionalidades; en las universidades privadas, el 21%, y en las escuelas de negocios, el 32%.

El plan de Ayuso para seguir potenciando esta presencia internacional ya tiene nombre. Se llama Madrid, región universitaria. La presidenta madrileña ya dio algunas pinceladas a comienzos del mes pasado en la Asamblea regional, cuando compareció a petición propia para dar cuenta del acuerdo de financiación universitaria. Y este lunes, un día después de que alumnos y docentes de todas las etapas educativas se manifestaran contra el Gobierno regional en demanda fundamentalmente de mayores recursos, avanzaba algunos detalles.

No lo hacía en cualquier sitio, sino en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, el mismo lugar en que este jueves los Reyes entregarán el Premio Cervantes al escritor mexicano Gonzalo Celorio y al que este lunes acudía la presidenta madrileña para asistir al acto de toma de posesión de Carmelo García Pérez como nuevo rector.

"Vamos a presentar Madrid, región universitaria, un proyecto que parte de todas nuestras consejerías en coordinación directa con la de Educación, Ciencia y Universidades para que Madrid siga siendo y aproveche la oportunidad de hacer casa internacional de la Educación Superior, la investigación y la innovación, especialmente en la lengua de Cervantes, el español, que hoy une a una comunidad de más de 600 millones de personas por todo el planeta", proclamaba en tan solemne entorno.

Se trata de una iniciativa todavía en fase embrionaria, pero desde el Gobierno regional se anticipa que va a tener un destacado componente tecnológico, con un refuerzo de la inteligencia artificial para su aplicación, pero también para su estudio, en la vida académica.

Se contempla también hacer hincapié en la oferta cultural y deportiva de Madrid, "de las más potentes del mundo" en palabras de Ayuso. Para ello se prevé mantener los campus universitarios abiertos todo el año, incluido el verano, potenciando una programación de actividades en esas fechas que vayan más allá de lo meramente académico.

Un Plan Vive universitario

Además, se lanzará un programa de colaboración público privada para la construcción de residencias para estudiantes. En el Gobierno regional se habla de "un Plan Vive universitario", en referencia al programa de construcción de vivienda de alquiler asequible que promueve la Comunidad de Madrid.

Todavía no está detallado dónde, cuándo y con cuántas plazas se construirán estas residencias, pero sí se adelanta que la base de su funcionamiento será la misma que la del Plan Vive: una fórmula en la que la Comunidad de Madrid cede el suelo y la iniciativa privada construye. Se busca, aseguran fuentes regionales, no solo generar alojamiento para estudiantes universitarios, y de paso liberar cierta presión sobre el mercado de alquiler residencial en la región, sino impulsar un modelo que, se considera, favorece la integración, el estudio e incluso "la salud mental" de los alumnos.

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"Las residencias de estudiantes han sido reconocidas en el ámbito europeo como una infraestructura esencial para la competitividad, la movilidad académica y la cohesión social, y la región madrileña, como principal polo universitario y de atracción de talento de España, da así un paso decisivo para reforzar su sistema educativo y su modelo de crecimiento", trasladan.