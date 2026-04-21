Nuevo número
WOMAN mayo te regala el complemento de moda de COOSY para elevar tu look y sumarte a una de las tendencias de la temporada
Casuales, versátiles y en los colores que más se llevan esta temporada. Las nuevas gorras de COOSY llegan a quiosco con el nº de mayo de WOMAN para ser el accesorio imprescindible de los próximos meses
Andrea Jiménez
Este mes de mayo, WOMAN suma a su nuevo número un regalo pensado para acompañarte a cualquier plan y elevar al instante tu outfit: unas gorras de Coosy con los colores que más se llevan esta temporada y perfectas para dar un toque desenfadado a cualquier estilismo.
Porque hay accesorios que completan un outfit y otros que directamente lo definen. Estas gorras nacen para convertirse en ese básico que apetece llevar sin parar: para una comida al sol, una escapada de fin de semana, un paseo por la ciudad o esos primeros planes al aire libre que tanto apetecen cuando suben las temperaturas. Un complemento de moda cómodo, favorecedor y muy fácil de combinar que resume a la perfección el espíritu de la temporada: estilo, frescura y mucha personalidad, y que puedes conseguir ya en quioscos con la revista WOMAN.
WOMAN mayo celebra la belleza en todas sus versiones
El número de mayo de WOMAN llega además cargado de inspiración y de belleza con los 25 premiados de la V edición de los Premios Woman Beauty, una cita ya imprescindible que reconoce algunas de las propuestas, nombres y marcas más destacadas del sector.
A lo largo de sus páginas, este nuevo ejemplar reúne también los estilismos de invitada perfectos para la temporada, una selección de los lugares más top para celebrar y los destinos que ya empiezan a colarse en nuestra lista de favoritos para el verano que está por venir.
Moda, belleza, inspiración y, este mes, también el accesorio que promete convertirse en el mejor aliado de la temporada.
¡Ya disponible en quiosco!
- Venden el histórico local comercial de la antigua Félix Sáenz en el Centro de Málaga: lo compra un inversor catalán
- Urbanismo de Málaga detecta más irregularidades en el edificio protegido de Limonar 40: cambio de estancias, falsos techos y climatización
- La caída en la producción del aceite de oliva apunta a una inminente subida de los precios
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
- Rubi, entrenador del Almería, se rinde al Málaga CF y a Funes: 'Hacen bien infinidad de cosas
- La hermandad del Rocío presenta la Cruz del Mundo, que portará el Nazareno de los Pasos en su 50 aniversario
- Dimite la concejala del PP de Moclinejo, Susana Carrillo, tras ser detenida por la Guardia Civil
- La DGT avisa a los conductores malagueños que realicen esta maniobra tan común en la autovía: se enfrentan a multas de 200 euros