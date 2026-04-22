Tribunales
La defensa del lotero de A Coruña acusado de quedarse con la Primitiva millonaria pide su absolución: "Desde el minuto 1 se reconoció como no propietario del boleto"
La última jornada del juicio contra los hermanos Reija se celebra este miércoles en la Audiencia Provincial
Ana Carro
En la última jornada del juicio de la Primitiva millonaria sin dueño en A Coruña, el abogado del lotero de San Agustín, Jesús Ángel Sánchez Veiga, pidió la "absolución" de su cliente porque, en su opinión, "no está acreditado que hubiese actuado de forma ilícita durante la comprobación del boleto" premiado con 4,7 millones de euros. "Desde el minuto 1 se reconoció como no propietario del boleto", manifestó
La Fiscalía pide para Manuel Reija seis años de prisión por un delito de estafa o, alternativamente, de apropiación indebida, y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con las Loterías y Apuestas del Estado durante el tiempo de la condena.
El abogado cuestionó la "obtención y custodia" de los datos de la máquina de la administración de San Agustín que, según el Ministerio Público y los abogados de la familia del que la Policía y la Fiscalía considera legítimo propietario, demuestran que el apostante estaba delante del lotero, al hacer nuevas apuestas con idénticas combinaciones de las que se comprobaron junto con la Primitiva millonaria apenas unos segundos antes. El letrado apuntó que "todos los datos se pueden editar", restando veracidad a este listado de transacciones.
"No está acreditado que hubiese actuado de forma ilícita durante la comprobación del boleto. No existen elementos de certeza al respecto y sin ellos no cabe condena", manifestó.
Sánchez Veiga defendió la inocencia de Manuel Reija. "Desde el minuto 1 se ha reconocido como no propietario. Renuncia a la posibilidad de ser poseedor del boleto. En una mentalidad delictiva, lo más racional es quedarse con el boleto y esperar a la prefinalización del periodo de caducidad y cobrarlo por sí o mediante terceros", expuso, quien no aprecia ni estafa ni apropiación indebida.
Sobre la petición de la pena de seis años de prisión, al abogado le parece "exorbitante", pues la inhabilitación ya hace que pierda "su medio de vida", que es la administración.
Pidió la absolución de Manuel Reija y subsidariamente la atenuante de dilaciones indebidas.
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