La España rural gana peso en los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles

La España rural tendrá este año un protagonismo especial en los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles, que celebran su séptima edición con una nueva categoría destinada a reconocer iniciativas desarrolladas en municipios de menos de 5.000 habitantes.

La convocatoria, abierta hasta el 3 de junio, volverá a seleccionar diez proyectos del sector agroalimentario que integren la sostenibilidad en su modelo de negocio. Como en ediciones anteriores, los productos ganadores formarán parte de una receta elaborada por los hermanos Roca, una iniciativa que busca dar visibilidad a productores de agricultura, ganadería, pesca y elaboración de alimentos.

La principal novedad de esta edición es el Premio a la mejor iniciativa de producción sostenible en el medio rural, dirigido a proyectos capaces de generar actividad económica, impulsar el empleo y mantener vivo el tejido productivo en pequeñas localidades. El ganador de esta categoría recibirá además una dotación económica de 5.000 euros.

El jurado valorará una visión amplia de la sostenibilidad, que irá más allá del impacto ambiental. Se tendrán en cuenta la solidez económica del proyecto, el relevo generacional, la creación de empleo, la innovación, la eficiencia en el uso de recursos, la reducción de la huella de carbono, la gestión del agua y el tratamiento de residuos.

El director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano, ha subrayado que estos premios buscan “identificar y dar visibilidad” a quienes están transformando el sector agroalimentario desde dentro. También ha destacado el papel del sector primario en el equilibrio territorial y en el desarrollo de las zonas rurales.

Por su parte, Joan Roca, chef y copropietario de El Celler de Can Roca, ha defendido la importancia de poner el foco en los productores rurales, a los que considera esenciales para “preservar el origen de la gastronomía” y demostrar que se puede innovar sin perder el vínculo con la tierra.

Quién puede participar

Podrán presentar candidatura productores agrícolas, ganaderos o pesqueros, así como elaboradores y transformadores de alimentos con actividad en España. Los participantes deberán ser mayores de edad y acreditar prácticas sostenibles mediante certificaciones oficiales.

Cada candidato podrá presentar un único producto. También podrán concurrir productores que ya hayan participado en ediciones anteriores, incluidos antiguos ganadores, siempre que lo hagan con una propuesta distinta.

La selección correrá a cargo de un jurado integrado por expertos de BBVA, El Celler de Can Roca y el Centro Tecnológico BETA. Los ganadores se darán a conocer previsiblemente en julio.

Andalucía, referente en producción sostenible

Andalucía ocupa un lugar destacado en el mapa de estos premios. En las seis ediciones anteriores, diez productores andaluces han sido reconocidos, lo que sitúa a la comunidad entre las más premiadas junto a Catalunya.

Entre ellos figura la cooperativa Valle y Vega, de Churriana de la Vega, en Granada, ganadora en 2025 con su mermelada de pera, nueces y canela. Este producto ha sido incorporado por los hermanos Roca a una propuesta gastronómica junto a unas peras al cava con nata montada al perfume de enebro.

La cooperativa granadina, formada mayoritariamente por mujeres, se dedica a la producción y comercialización en canal corto de frutas, verduras, pan y conservas ecológicas. Su modelo se apoya en la economía circular, el aprovechamiento de excedentes, el compostaje, el relevo generacional y el uso de variedades locales.

En Andalucía han sido reconocidos en anteriores ediciones productores de Almería, Córdoba, Jaén y Granada. Entre ellos figuran Caparrós Nature, BioLitoral de Níjar, Castillo de Canena Olive Juice, Luque Ecológico, Almendrehesa, Setacor, Cortijo La Reina, La Abuela Carmen, Bodegas Robles y Valle y Vega.

Los productos ganadores llegan a la cocina de los Roca

Coincidiendo con la apertura de la nueva convocatoria, los hermanos Roca han creado distintas recetas con productos premiados en la edición de 2025. Además de la mermelada granadina de Valle y Vega, las elaboraciones incluyen productos de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Catalunya, Comunitat Valenciana y Galicia.

Entre las propuestas figuran unas setas salteadas al jerez con ajoblanco de piñones y miel de pino, una ensalada con tomate rosa de Barbastro, tallo de brócoli encurtido con cítricos, cabrito al horno con guiso de castañas y puré de calabaza, cebollas rellenas con salsa de queso de pasto de montaña y un clafoutis de arándanos.

Con esta séptima edición, los diez nuevos ganadores se sumarán a los 56 productores ya reconocidos entre más de 800 candidaturas presentadas desde la puesta en marcha de estos premios.