Miles de pruebas canceladas, bronca política y gritos de dimisión: los médicos finalizan una nueva semana de huelga

Con nuevo baile de cifras por el seguimiento y miles de consultas, pruebas y cirugías canceladas este jueves finaliza la tercera huelga de médicos en lo que va de año en protesta por el Estatuto Marco. Lejos de desescalar, el conflicto entre los médicos y el Ministerio de Sanidad, no hace más que aumentar y, por el momento, no existe atisbo de llegar a un acuerdo. Esta misma semana, el Comité de Huelga pedía la mediación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "desencallar la negociación" al considerar que Mónica García, a la que reclaman que dimita, "ha dejado de ser una interlocutora válida". Lo dicen tras su reciente anuncio de concurrir a las primarias de Más Madrid para 2027.

La huelga de médicos llegaba este miércoles a la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, sorprendía a Pedro Sánchez preguntándole por el paro y preguntaba al presidente del Gobierno sobre si está al tanto de los motivos que tienen los sanitarios para llevar a cabo esta protesta. Le instaba a reunirse con ellos para buscar una solución.

En la misma jornada, la ministra de Sanidad, Mónica García, acusaba al Comité de Huelga y a "algunos sindicatos" de utilizar el conflicto "como instrumento del PP", pese a que sostiene que las principales reivindicaciones de los médicos ya se han incorporado a la reforma del Estatuto Marco y dependen ahora de que las comunidades autónomas las apliquen en sus servicios de salud.

Pruebas suspendidas

Desde las comunidades, continúan las queja por las consultas, pruebas u operaciones que han tenido que suspenderse por el nuevo paro de los facultativos. El siguiente, si antes no se alcanza un acuerdo, está previsto del 18 al 22 de mayo. Como ejemplo, la tercera semana de huelga ha finalizado este jueves en Baleares con 11.039 actos médicos suspendidos. Según los datos facilitados por el IbSalut, se han anulado 285 intervenciones quirúrgicas, 6.782 consultas hospitalarias, pruebas radiológicas o pruebas diagnósticas y 3.972 consultas en atención primaria.

En la Comunidad de Madrid, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, aportaba este mismo jueves datos del impacto de la huelga: más de 167.000 consultas no realizadas, más de 8.000 cirugías suspendidas y más de 17.000 pruebas diagnósticas que no han podido realizarse desde el comienzo de los paros, entre diciembre y finales de abril. Con un impacto económico de 12,2 millones de euros.

En Andalucía, el balance sobrepasa los 816.000 actos asistenciales suspendidos y un impacto económico de 118 millones de euros; en Galicia han sido más de 185.000 actos médicos cancelados desde el inicio del conflicto y en la Comunidad Valenciana, el paro ha concluido con un total de 269.528 pacientes sin atender desde que se inició en diciembre. En Castilla y León ha finalizado con un total de 37.919 consultas canceladas, de las cuales 24.115 corresponden a Atención Primaria y 13.804 a Atención Hospitalaria. Además, se han suspendido 888 intervenciones quirúrgicas y 1.885 pruebas diagnósticas en los hospitales.

Desigual seguimiento

En cuanto al seguimiento, las cifras varían según los porcentajes lleguen de las Consejerías de Sanidad o los sindicatos que elevan los porcentajes. En Andalucía, con datos oficiales, se ha mantenido un seguimiento global cercano al 20%. El mismo que en Galicia en esta última jornada de abril, dos puntos por encima del respaldo del miércoles. En Aragón, el porcentaje ha bajado esta jornada al 10% y en Canarias se ha registrado un seguimiento del 18,45%, con datos oficiales.

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Los sanitarios demandan, entre otras cuestiones, un estatuto propio diferenciado del resto de los sanitarios que les reconozca una categoría superior a todos los demás, jornadas de 35 horas, reducción en las guardias, mejor remuneración para las horas extra y que esas horas sean tenidas en cuenta para la jubilación.