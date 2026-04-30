Datos INE
Los niños y adolescentes víctimas de la violencia de género crecen un 40% en cuatro años
En 2025 hubo 33.373 denuncias de mujeres con medidas cautelares u órdenes de protección por violencia de género, el triple que por violencia doméstica, según el INE
Patricia Martín
El número de niños y adolescentes víctimas de la violencia de género ha crecido casi un 50% (en concreto un 46%) desde 2022 a 2025. Solo en el último año se ha incrementado un 10%, hasta los 1.935 menores que han sido objeto de medidas cautelares u órdenes de protección en los juzgados españoles, según la estadística de violencia doméstica y de género publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al año 2025.
El recuento indica que el número de víctimas mujeres ha caído un 3,8% en el último año, pero aún así 33.373 maltratadas han denunciado a sus parejas o exparejas en 2025, un volumen que triplica el de las víctimas de la violencia doméstica, que suman un total de 9.513, pese a que Vox pretende equiparar ambos fenómenos. La estadística demuestra, además, que la mayoría de las víctimas de la violencia doméstica, es decir, que se produce en el seno de los hogares, también son mujeres, el 60,9% frente a 39,1% hombres. Se trata de madres, hijas, hermanas, abuelas u otras allegadas del agresor.
De hecho, entre las personas denunciadas por violencia doméstica, el 71,6% (5.441 de 7.590 en 2025) son hombres, frente a un 29% de mujeres (2.149). Y, entre las víctimas, sin tener el cuenta el sexo, la mayoría son padres o madres, seguida de hijos e hijas, hermanos y hermanas y abuelos y abuelas. Aquí, de nuevo, se aprecia que los hijos sufren ambas violencias: 2.368 denuncias en el caso de la violencia doméstica en 2025 (suelen ser víctimas directas) y 1.935 en el caso de la violencia de género (normalmente son víctimas indirectas).
La tasa de víctimas
En cuanto a las mujeres víctimas de la violencia de género, que conforman el grueso de las denuncias, 33.373 en un solo año, más de 91 al día, la estadística del INE indica que casi la mitad (47,9%) tienen entre 30 y 44 años. A su vez, el número de hombres denunciados disminuyó un 3,8%, hasta los 33.228. Y casi la mitad (47,9%) tienen de 30 a 44 años.
La tasa de víctimas de violencia de género es de 1,5 por cada 1.000 mujeres de 14 y más años, con un total de 12 comunidades y las dos ciudades autónomas que superan o igualan la media nacional, con Melilla, con un índice de 4,8, a la cabeza. Solo Navarra, Galicia, Madrid, Euskadi y Catalunya se sitúan por debajo de la media, con Catalunya en la mejor posición nacional, con 0,7 víctimas por cada 1.000 mujeres.
La estadística revela, además, que la mitad de las víctimas mantenían la relación con el agresor y la otra mitad eran exnovias, excónyuges o expareja de hecho y un 1% estaban en proceso de separación.
Sentencias
El total de medidas cautelares dictadas e inscritas en el registro central de asuntos de violencia de género durante 2025 fue de 98.551, un 4,4% menos que el año anterior. El 73,3% fueron de carácter penal y el 26,7% de carácter civil.
En cuanto a las sentencias, un total de 40.929 hombres fueron condenados por violencia de género en 2025, frente a 6.952 hombres por violencia doméstica y 3.805 mujeres. Las sentencias por agresiones de género crecieron un 4,8% en un año y las de violencia doméstica un 16,6%.
Respecto a la duración de los asuntos, en violencia de género se dictó sentencia firme en menos de un año a tres de cada cuatro personas (el 72,3% del total). En violencia doméstica, en menos de un año el 62,7%.
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