Los microplásticos en el aire podrían estar intensificando el calentamiento global y provocando alteraciones climáticas regionales

La ciencia ha emprendido una verdadera carrera a contrarreloj para entender el impacto de los microplásticos en nuestro planeta. Ya son muchos los trabajos que demuestran que estas diminutas partículas de residuos ya se acumulan en el aire que respiramos, en nuestra propia sangre y hasta en lugares tan remotos como la cima del Everest. Sin embargo, pese a la creciente evidencia sobre su presencia global, los expertos afirman que aún tenemos muchas incógnitas sobre su impacto. Un estudio publicado en la revista 'Nature Climate Change' plantea por primera vez la hipótesis de que los microplásticos y nanoplásticos suspendidos en la atmósfera podrían estar contribuyendo al calentamiento global e incluso intensificando fenómenos climáticos a escala regional. Según sus estimaciones, este efecto sería comparable al menos en parte al hollín, uno de los contaminantes atmosféricos más conocidos por su capacidad de calentar el planeta.

El estudio combina estudios de laboratorio con modelos atmosféricos reales para calcular el impacto de este fenómeno aún inexplorado

El trabajo, liderado por un equipo internacional de investigadores de Fudan University de Shanghai y la Duke University de Durham, combina experimentos de laboratorio con modelos atmosféricos globales. Para ello, los científicos se centraron primero en analizar cómo las partículas individuales de micro y nanoplásticos interactúan con la luz solar según su tamaño, composición y color. Después, integraron estos datos en simulaciones de transporte atmosférico que reproducen cómo estas partículas se dispersan por el planeta y cómo afectan al balance energético de la atmósfera. Este enfoque, afirman, permitió por primera vez calcular la capacidad de los microplásticos suspendidos en el aire de alterar la absorción de energía en la atmósfera y, por lo tanto, su capacidad de influir en el calentamiento global y otros fenómenos climáticos.

Partículas coloreadas

El trabajo afirma que los microplásticos, sobre todo los compuestos por partículas negras y coloreadas, son un factor hasta ahora inexplorado que está alterando la dinámica atmosférica. Los análisis, de hecho, afirman que los plásticos pigmentados que flotan en el aire absorben luz y eso los acaba convirtiendo en "pequeños focos de calentamiento" que transfieren energía al aire circundante y recalientan aún más la atmósfera. Los expertos afirman que, según apuntan los resultados de esta investigación, los nanoplásticos más pequeños y coloreados interactúan con la radiación de forma más intensa, especialmente en el rango ultravioleta, lo que aumenta su potencial de contribuir al calentamiento en comparación con partículas de mayor tamaño.

Los científicos afirman que los microplásticos que flotan en el aire absorben luz y eso los acaba convirtiendo en "pequeños focos de calentamiento" que transfieren energía al aire circundante y recalientan aún más la atmósfera

Los científicos calculan que este fenómeno podría estar generando un forzamiento radiativo medio de alrededor de 0,039 vatios por metro cuadrado. Aunque esta cifra es modesta frente al impacto de los gases de efecto invernadero, equivale aproximadamente al 16% del efecto producido por el carbono negro, un contaminante clave en el calentamiento global. El análisis también afirma que este fenómeno podría ser aún más destacado en zonas donde se acumulan grandes cantidades de plástico, como algunas regiones del océano, y provocar impactos locales aún más destacados. "Esto significa que, más allá de su contribución global, los microplásticos podrían estar modificando el clima de forma desigual, reforzando el calentamiento en determinadas regiones", concluye el trabajo.

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Los expertos afirman que estos resultados de este trabajo, aunque ilustrativos, aún son muy preliminares y rodeados de incertidumbres por lo que harán falta más trabajos para corroborar el impacto de este fenómeno. "Cada vez hay más pruebas de que la contaminación por plásticos puede agravar el impacto de muchos límites planetarios, incluidos el cambio climático, la acidificación de los océanos, la alteración de los flujos biogeoquímicos y la integridad de la biosfera", comenta Sam Harrison, experto en modelos ambientales del Centro Británico de Ecología e Hidrología (UKCEH). "En el caso de la atmósfera, aún existe mucha incertidumbre sobre la distribución de estas partículas en el aire y sus impactos en el calentamiento atmosférico. Necesitamos más pruebas antes de poder concluir con seguridad los impactos de los plásticos en el cambio climático", añade el especialista en declaraciones al Science Media Centre tras la publicación de este trabajo.