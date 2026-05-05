José Rivera, experto en Genética y Virología, sobre el crucero con un brote de hantavirus: "No se puede descartar nada sobre el contagio, es un virus que muta con facilidad, como la gripe"

El crucero de lujo MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ya deja tres fallecidos, continúa fondeado a unas 50 millas de Praia, la capital de Cabo Verde, a la espera de que se le asigne un destino definitivo. La embarcación, que tenía prevista una ruta de 34 días por el Atlántico, tuvo frenar en seco su recorrido cuando se detectaron los primeros afectados por este virus o, más bien, por esta familia de virus transmitido por roedores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) adelantó este lunes que el barco podría llegar al Archipiélago en estos días, aunque de momento no hay nada confirmado. De hecho, el Ministerio de Sanidad español ha reiterado en varias ocasiones que aún no hay ninguna decisión tomada y el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, ha señalado que no ve razonable "trasladar el barco desde Cabo Verde a Canarias". Habrá que esperar hasta que se resuelva este rifirrafe entre organismos e instituciones para conocer qué pasará con los pasajeros, que en estos momentos se encuentran confinados en el interior de la nave.

Estos primeros días han estado marcados por la incertidumbre, la preocupación y el desconocimiento. En especial porque se trata de un episodio muy poco frecuente, pues lo habitual es que los contagios de hantavirus se notifiquen casi de uno en uno. Por ello, los expertos en áreas como la Epidemiología, conscientes del revuelo que ha causado este incidente, llaman a la calma y reiteran que el virus no supone una amenaza de salud pública porque su capacidad de transmisión entre humanos es casi inexistente.

Periodo de incubación

El catedrático de Ingeniería Genética y profesor de Virología en la Universidad Europea, José Rivera, destaca que, a día de hoy, no se puede descartar ninguna hipótesis. "En esta familia de virus hay un periodo de incubación que puede durar entre una y seis semanas, por lo que pudieron haberse contagiado antes o en el propio barco", advierte.

Así son los camarotes del MV Hondius, el crucero afectado por hantavirus / Oceanwide

Según explica, una de las características del hantavirus es que su genoma -material genético- es ARN monocatenario de polaridad negativa, una composición que le permite mutar con mayor facilidad. "Es como la gripe, muta con mucha celeridad y eso impide, por ejemplo, que haya una única vacuna que nos proteja durante todos los años", sostiene.

¿Qué variante es?

En esta línea, subraya que es "crucial" saber qué variante es la que ha afectado a los cruceristas para luego poder conocer cuál es su riesgo y cuál será su evolución. La OMS sospecha que el brote procede de la cepa Andes, la única que se transmite de humano a humano. Esta variante, además, circula por Chile y Argentina, por lo que es endémica de la zona de la que procede el barco. "Como en todas las familias, hay un hermano bueno, otros que son más malos y unos primos que son regulares; este es uno de los más agresivos porque tiene una mortalidad que ronda el 40%", añade. Así, detalla que la situación es aún más delicada cuando afecta a personas mayores -como ocurrió en el barco-, inmunodeprimidas o con patologías respiratorias previas.

El experto resalta que la transmisión entre humanos es "bastante complicada". Aun así, considera que los pasajeros deben cumplir un tiempo en cuarentena antes de salir. También recomienda el uso de mascarilla quienes aún están en el interior del barco y, en el caso de que llegue a Canarias, el uso de equipos de protección individual (EPIs) para los sanitarios que los atiendan.

"Sin alarmarse, ni volverse loco"

Los hospitales de las Islas, añade, deben estar preparados para ofrecer soporte a pacientes con problemas respiratorios. "Siempre hay que tener precaución, pero sin alarmarse ni volverse loco, es normal que la gente se preocupe porque pasamos una pandemia hace pocos años, pero hay que transmitir tranquilidad", asegura.