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Brote vírico
Última hora del brote de Hantavirus, en directo | Los españoles que viajan en el barco serán examinados en Canarias y trasladados a Madrid
El navío, que ha registrado tres muertes y siete afectados por este virus, se encuentra fondeado en Cabo Verde
Redacción
El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se ha cobrado tres muertes y ha afectado a siete pasajeros, se encuentra fondeado en Cabo Verde a la espera de recibir la orden de dirigirse a Canarias o a otro destino. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario.
Por su parte, las últimas informaciones del Ministerio de Sanidad desmienten esto y se encuentran a la espera de los próximos datos epidemiológicos para determinar la siguiente escala del Hondius. Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.
Los obispos esperan que el brote de hantavirus no ponga en peligro la visita de León XIV
El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha confiado en que el brote de hantavirus detectado en un crucero que tiene previsto llegar al archipiélago canario no ponga en peligro la visita del papa León XIV a España el próximo mes de junio entre el 6 y el 12 de junio.
"Yo espero que no. Estamos hablando de un asunto muy mediático, el crucero, la infección, pero haciendo bien las cosas, se controlará todo en ese sentido", ha respondido Mazuelos al ser preguntado sobre este extremo en la rueda de prensa en la que este miércoles se han dado a conocer los detalles de la agenda oficial de la visita de León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio.
No obstante, el obispo ha subrayado que se debe tener claro que "una infección de virus puede venir cuando menos lo esperemos", aunque ha recalcada que no es lo que ocurre en este caso.
Urtasun: "Es una obligación legal y moral" atender el crucero con un brote de hantavirus
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha aseverado este miércoles que España está "ante una obligación legal y moral" de atender al crucero con un brote de hantavirus.
Preguntado por ello en un acto en Jerez de la Frontera (Cádiz), el ministro de Sumar ha indicado que la ley del mar, cuando hay una emergencia sanitaria, y los protocolos de la OMS establecen que "es un deber que tenemos como españoles" atender este barco.
Ha insistido en que el Ministerio de Sanidad ha asegurado que "esto se va a hacer con todas las garantías sanitarias que España ofrece" porque -ha apostillado- "somos un país serio, con capacidad de gestionar emergencias de este tipo".
Primera evaluación en Canarias y seguimiento en Madrid
La primera evaluación al pasaje en Canarias la realizará Sanidad Exterior y los organismos europeos de protección civil, han avanzado los ministros. "Tenemos el músculo para responder desde España y desde la Unión Europea".
La ministra ha explicado que en Canarias existe una plaza especialzada para tratar este tipo de virus. En España, hay otras 15. Ocho de ellas en el Hospital Militar Gómez Ulla, donde serán destinados los pasajeros españoles.
Clavijo: "El pueblo canario se merece respeto, transparencia y lealtad institucional"
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantiene el tono duro contra el Gobierno de España por la gestión de la crisis sanitaria vinculada al buque, cuya llegada a las Islas está prevista para el próximo día 9. El jefe del Ejecutivo autonómico denunció que Canarias continúa excluida de las decisiones, sin información oficial sobre el contenido del acuerdo alcanzado con la Organización Mundial de la Salud (OMS), sin datos claros sobre el estado de salud de los pasajeros y sin explicación alguna sobre por qué no se permite una repatriación directa desde el puerto de partida.
"El pueblo canario se merece respeto, información, transparencia y lealtad institucional", afirmó Clavijo, que lamentó que la Comunidad Autónoma haya sido "excluida" de la reunión decisiva en Moncloa pese a ser el territorio que deberá asumir las consecuencias operativas, sanitarias y sociales de la decisión.
"Seguimos sin tener contacto de esa reunión a la que no se permitió asistir a Canarias", subrayó.
Marlaska: "Es la OMS quien ha pedido el auxilio"
El ministro Marlaska ha recordado que es "la OMS quien ha pedido el auxilio" y que el marco europeo activa un mecanismo para abordar una crisis de este tipo.
Situación "complicada, pero controlada"
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, afirma que se trata de una situación "complicada pero controlada".
Mónica garcía explica la situación del crucero con hantavirus
Mónica García: "La situación es la siguiente: un equipo de epidemiólogos ha realizado una evaluación minuciosa y ha identificado que a bordo hay tres casos de tres personas sintomáticas que están siendo evacuadas desde Cabo Verde a Países Bajos. El médico del barco, que presentaba una situación más crítica, ha sido estabilizado y no será trasladado a España, sino que está siendo trasladado a Holanda. Todos los pasajeros que permanecen en el barco son asintomáticas. El barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en tres días en el puerto de Granadilla de Abona. Todos los pasajeros extranjeros serán repatriados. El proceso está dirigido por la Comisión Europea, contará con el apoyo de la OMS y contará con todas las garantías de seguridad, se evitará todo contacto por la población local y se velará por la seguridad del proceso de asistencia. Los españoles que están a bordo (13 pasajeros y un tripulante) serán examinados y trasladados en avión militar a Torrejón y después al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid".
Los epidemiólogos consideran "imposible" que el brote de hantavirus en el crucero cause una pandemia
"Es, sobre todo, un brote epidémico mediático con el agravante de que tiene lugar dentro de un crucero de lujo que hacía una ruta larga", señala por su parte a EL PERIÓDICO el epidemiólogo Joan Caylà, en referencia a la crisis de hantavirus que está teniendo lugar en el buque con 147 pasajeros que permanece en aguas de Cabo Verde y que el sábado atracará en Canarias. Caylà considera "imposible" que haya una pandemia.
Clavijo afirma que solo hay una plaza hospitalaria para acoger a infectados
Clavijo afirma que no existe ningún protocolo previsto para esta situación y explica que solo existe una plaza adecuada para coger a pacientes infectados.
El presidente canario ha afirmado que se está actuando de forma "descoordinada" y "sin tener en cuenta a Canarias".
Clavijo lamenta haber sido excluido del Gabinete de crisis español
Fernando Clavijo, presidente canario, ha criticado haber sido excluido del gabinete de crisis del Gobierno central y ha lamentado que el Ministerio de Sanidad no haya contactado con él, teniendo en cuenta que Canarias acogerá el buque. Sí ha informado de que la naviera ha pedido autorización para que el crucero desembarque en Santa Cruz de Tenerife. También ha mostrado su desacuerdo con que la embarcación deba llegar a Canarias.
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