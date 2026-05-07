¿Qué ha sido del covid? El virus toca fondo

Con el covid hemos pasado de la «nueva normalidad» a la plena normalidad. El coronavirus SARS-CoV-2, que mató a unos 15 millones de personas en todo el mundo solo entre 2020, cuando se inició la pandemia, y 2021, es en este 2026 un desagradable y rancio recuerdo asociado a aislamiento social, restricciones y mascarillas obligatorias. No da ni para una conversación de ascensor. Los datos confirman esta percepción: el covid está en España en sus niveles más bajos desde que comenzó la pandemia, tanto en positividad como en incidencia acumulada y hospitalizaciones. Sobresalen dos hitos, registrados, además, en pleno invierno: la positividad tocó fondo con un 0,4 por ciento, lo mismo que la hospitalización, que cayó a cero casos por 100.000 habitantes.

Según los datos enviados por Sanidad a la ECDC, el organismo epidemiológico europeo, la incidencia de covid-19 en España es de 7,5 casos semanales por cada 100.000 habitantes, algo más de la mitad de los 14,1 registrados hace un año por estas mismas fechas.

La incidencia acumulada en lo que llevamos de año es de 98 casos por cada 100.000 habitantes, cifra un 89 por ciento más baja que la registrada en el mismo periodo de 2023, que fue de 883. El descenso en este parámetro ha sido paulatino pero constante: en 2023 fue de 522, y el pasado año, la cifra fue de 222 casos.

En cuanto a la gravedad de la enfermedad, en el mismo periodo se registraron 2 hospitalizaciones por cada 100.000 habitantes, frente a las 8 de 2025, las 19 de 2024 o las 28 de 2023.

La positividad media de las pruebas, que era de un 8,9% en 2023, cayó casi a la mitad (4,5% ) en 2024 y de nuevo a la mitad (2,4%) el pasado año, y actualmente, en lo que va de año se sitúa en el 1,3 por ciento. Hay que esperar a las cifras de mayo, mes en el que el índice superó el 10%, tanto en 2025 como en 2024. Y es que este coronavirus no es un patógeno invernal: en España y otros países suele haber un repunte en la primavera y el verano.

En cuanto a Galicia, según datos del Sergas, Galicia acumula 4,9 ingresos hospitalarios de covid por cada cien mil habitantes, frente a los 13,4 de 2025 y los 39,9 de 2024. La principal causa de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias el pasado invierno fue, con diferencia, la gripe, con una especial incidencia en mayores de 80 años. Aunque la mortalidad está en mínimos históricos, el coronavirus sigue suponiendo un riesgo para ancianos y personas inmunodeprimidas.

¿Cuál es la causa biológica que explica este afianzamiento del covid en la plena normalidad, como un virus respiratorio más? Los expertos apuntan a varias causas, como la inmunidad generalizada, adquirida por vacunación o por infección, y el predominio de variantes menos severas derivadas de ómicron: esta cepa demostró mayor capacidad para burlar la inmunidad, pero también menos capacidad de causar enfermedad grave, al concentrarse en las vías respiratorias superiores (nariz, garganta) y no en las inferiores (bronquios, pulmones).

Variante «cigarra»

Aunque no ha conllevado ningún aumento en la gravedad, ha sorprendido a los expertos la variante BA.3.2, muy mutada, y apodada «cicada» (cigarra en inglés). Se le ha llamado así por haber surgido a finales de 2021 y haber permanecido en niveles muy bajos (como las cigarras, que pueden permanecer años bajo tierra) durante años, hasta reemerger recientemente. Este linaje de ómicron, que apareció por primera vez en noviembre de 2024 y ahora es predominante en España y otros muchos países, está infectando a los niños en un porcentaje mucho más alto que los anteriores, algo inédito hasta ahora. Esta variante se ha detectado en 23 países, y los científicos no tienen claro que sea necesario actualizar las vacunas para proteger mejor contra ella.

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Algunos epidemiólogos consideran ya al SARS-CoV-2 el quinto coronavirus del resfriado común, aunque se continúan investigando sus efectos más allá de los típicos cuadros respiratorios. El pasado viernes, la revista «Communications Medicine», del grupo «Nature», publicó un estudio internacionalsobre el «estado actual y perspectivas futuras» del covid persistente, que afecta a 400 millones de personas en el mundo. En los últimos años han aumentado los estudios enfocados en la persistencia viral y en los efectos neurológicos y sobre el sistema inmunitario. Aunque el volumen de la investigación ha caído respecto a la avalancha de estudios pandémica, queda mucho por averiguar de este coronavirus y sus daños a largo plazo.