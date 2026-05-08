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Alerta sanitaria

Confinada en un hospital en Cataluña una mujer asintomática que tuvo contacto con la pasajera del avión que luego murió

Hospital Clínic de Barcelona.

Hospital Clínic de Barcelona. / EP

EFE

Madrid

Las autoridades sanitarias han identificado un nuevo contacto relacionado con el brote de hantavirus, que según precisa el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), es una mujer que vive en Cataluña no tiene síntomas y que viajó en el mismo avión de la neerlandesa fallecida.

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