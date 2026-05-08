Fallecimiento de guardias civiles
Alerta sanitaria
Confinada en un hospital en Cataluña una mujer asintomática que tuvo contacto con la pasajera del avión que luego murió
EFE
Madrid
Las autoridades sanitarias han identificado un nuevo contacto relacionado con el brote de hantavirus, que según precisa el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), es una mujer que vive en Cataluña no tiene síntomas y que viajó en el mismo avión de la neerlandesa fallecida.
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