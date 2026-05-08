Escuela Nómada
Fotografía en Benalmádena para reforzar la participación y la expresión en personas con problemas de salud mental
El taller de fotografía de Afesol ha logrado fomentar la participación activa y la expresión personal, situando a los asistentes en un rol de creadores culturales
La asociación Afesol, (colectivo de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Costa del Sol), ha recibido la visita de la Escuela Nómada y la Fundación Unicaja para desarrollar un taller de fotografía de tres días de duración con un enfoque centrado en la participación activa y la expresión personal de los asistentes.
Siguiendo la línea habitual de la Escuela Nómada en todos sus talleres fotográficos, la actividad se desarrolló en tres fases. La primera jornada estuvo orientada a la adquisición de conocimientos teóricos, mientras que la segunda permitió a los participantes aplicar lo aprendido en un entorno práctico, recorriendo el entorno del colectivo en Benalmádena. El taller finalizó con una exposición en la que se presentaron las imágenes realizadas, configurándose como el cierre del proceso formativo.
Más allá de los contenidos teóricos y técnicos, el impacto del taller se ha situado en el ámbito personal y social. En palabras de los propios responsables de Afesol, la actividad ha favorecido la implicación de los participantes, así como su capacidad para tomar decisiones, expresar intereses propios y mantener una participación continuada durante las tres jornadas.
La exposición final ha sido uno de los elementos más relevantes del proyecto, al introducir un componente de visibilidad poco habitual en este tipo de actividades. El hecho de mostrar públicamente el trabajo realizado ha permitido situar a los participantes en un rol activo, vinculado a la producción cultural y no únicamente a la participación asistencial, fortaleciendo la autoestima de los participantes.
En palabras de Mariano Pozo, director de la Escuela Nómada de Fotografía, “este tipo de propuestas generan un contexto diferente al habitual, en el que las personas pueden desarrollar habilidades desde la práctica y con un objetivo concreto. En este sentido, la fotografía ha facilitado formas de expresión alternativas y ha contribuido a estructurar la actividad en torno a un proceso con inicio, desarrollo y resultado final. El resultado y la implicación de los participantes, que corresponden a un colectivo como el de Afesol, ha sido sencillamente espectacular. Ver sus trabajos además expuestos significa para ellos un gran dosis de auoestima”, concluye.
Si algo se ha demostrado con este taller de la Escuela Nómada y la Fundación Unicaja, es que el uso de la fotografía en contextos de salud mental contribuye a canalizar la atención, fomentar la iniciativa personal y generar espacios de comunicación no verbal.
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