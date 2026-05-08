Sanidad dice que ningún pasajero español del MV Hondius ha manifestado oposición a la cuarentena

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado este viernes que ninguno de los pasajeros del buque MV Hondius, donde se ha desatado un brote de hantavirus, ha manifestado oposición a hacer la cuarentena cuando sean evacuados al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid desde el puerto de Granadilla de Abona de Tenerife, a donde también se desplazará mañana el equipo técnico del Ministerio de Sanidad.

En una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE recogida por Europa Press, ha explicado también que España ha solicitado las autoridades sanitarias de la UE que establecieran un protocolo, aunque España está realizando el suyo con los técnicos en la materia.

Javier Padilla ha explicado que él está en contacto personal con los 14 españoles del barco y que estos "se encuentran bien, no tienen síntomas" y ha añadido que en términos de ánimo, aunque han pasado momentos difíciles, ahora está mejor desde que zarparon de Cabo Verde y con ganas de llegar a España.

"Ninguno me ha manifestado ninguna oposición a ese respecto", ha precisado el secretario de Estado de Sanidad en relación con la cuarentena que tendrán que realizar los 14 pasajeros españoles del citado crucero, una vez que sean evacuados del barco y trasladados a la península.

De hecho, ha asegurado confiar en que sea así "de manera voluntaria" aunque saben que puede ser "largo y tedioso" pero cree que no habrá ningún problema después de lo que "han debido de pasar en esa embarcación".

Documento para firmar el consentimiento

En el protocolo que se va estableciendo se ha acordado que se les presente un documento para que firmen su conformidad con la cuarentena, pero en caso de que no sea así y de que alguien se opusiera, el secretario de Estado de Sanidad ha recordado que hay una ley que data del año 1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en situaciones en materia de salud pública, que habilita al Gobierno para tomar decisiones y que el equipo jurídico ya tiene preparada por si fuera necesario aunque espera que no lo sea.

Estas medidas que prevé la Ley, ha precisado, tienen que ser definidas hacia "una población concreta, que sean proporcionales, que estén bien justificadas, velando por todos los derechos fundamentales de la población" pero que también sirvan para "preservar el bien de salud pública".

Si fuera necesaria su aplicación, la orden del Ministerio tendría que ser avaladas por la autoridad judicial para los que estuvieran obligados a llevarlas a cabo. En cuanto el tiempo que durará la cuarentena, ha señalado que se irá viendo y revisando en función del último contacto que haya tenido cada pasajero, al tiempo que ha recordado que en el barco ya se establecieron medidas de contacto para evitar riesgo de transmisión.

Ttrabajando con la UE

No obstante, ha precisado que también se está trabajando con la Unión Europea para establecer unas "directrices generales" y además, muchos países les han trasladado que van a esperar a que España publique su protocolo para seguir lo que digan sus técnicos.

Padilla no ha querido entrar en la polémica política, con las quejas del presidente de Canarias de no haber sido informado, y se ha limitado a señalar que la ministra ha estado en contacto con éste y que desde el martes hay reuniones periódicas todos los días con los equipos técnicos de Canarias, a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde. "Reuniones que se dan en un clima de cooperación institucional total y absoluta", ha precisado y aunque ha señalado que a veces no están de acuerdo, todos tienen la misma preocupación y es que todo "salga bien".

Ningún reproche a las autoridades canarias

Por lo tanto, ha recalcado que él no tiene "ningún reproche que hacer" y ha anunciado que mañana previsiblemente se desplazará el equipo ministerial al terreno, donde ya llevan "muchos días trabajando los equipos de sanidad exterior con todos los equipos de la Consejería de Sanidad y del gobierno de Canarias".

Javier Padilla también ha querido quitar hierro al hecho de que inicialmente se dijera por parte del Gobierno que el barco iba a atracar y posteriormente se especificó que iba a fondear. Según ha señalado, las cosas se van "afinando" con el contacto con los técnicos concretos: "lo que sí vamos a tener seguro es que lo vamos a hacer con todas las medidas de seguridad y vamos a tener conocimiento técnico y científico y a nivel internacional con la UE y la OMS".

No obstante y para la tomar la decisión de que el barco fondee ha admitido que han tenido en cuenta "elementos de preocupación" que se veían en Canarias, que se inclinaban por esta opción.

Eso, ha añadido, no quiere decir que tuviera "riesgo epidemiológico" y ha recordado que en el barco, además de la tripulación y el pasaje, van dos infectólogos holandeses, una persona de la OMS y otra del centro europeo de control de enfermedades infecciosas que les ayudan a conocer la situación del barco. De hecho, ha explicado que éste se encuentra en "perfectas condiciones de orden y limpieza".

Una vez que se produzca el desembarco, el Hondius tendrá que seguir su recorrido hasta Países Bajos, según el secretario de Estado, pero no ha aclarado en qué momento se llevará a cabo la desinfección del mismo. En cualquier caso, ha aclarado que ésta se hará "en el momento y lugar más adecuado y sin ningún tipo de riesgo para la población civil de Canarias ni para los trabajadores que van a formar parte del dispositivo".

En cuanto a la repatriación, ha explicado, al igual que lo ha hecho previamente la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, también en TVE, que hay tres niveles de repatriación: el primero, el de los españoles del que se encarga el Ministerio de Defensa; el segundo, el de los países de la Unión Europea, recordando que Países Bajos tiene una responsabilidad muy concreta dado que la bandera del barco es de allí y el tercer nivel, el de los países de fuera de la UE.

Sobre estos últimos, ha afirmado que EEUU ha enviado un avión con miembros de contro del enfermedades para repatriar a sus ciudadanos y ayer mismo Reino Unido también se ha comprometido a llevar a cabo la evacuación e los suyos.

A este respecto ha precisado que en un par de horas, sobre las once de la mañana, hay una reunión con los gobiernos que han mostrado compromiso para resolver todas las dudas, que se esperan aclarar a lo largo del día de hoy, fecha en la que se espera tener fijada la hoja de ruta de la evacuación, según ha señalado también Barcones.

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Se trata, ha señalado, de un operativo con una implicación enorme ya que afecta a 22 países e irán desembarcando a los pasajeros según vayan llegando los aviones para evacuarlos.