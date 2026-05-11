Crisis del hantavirus
El capitán del 'MV Hondius': "Hemos pasado semanas extremadamente desafiantes"
Jan Dobrogowski, capitán del 'MV Hondius', asegura que la situación a bordo ha sido "especialmente desafiante" y recuerda a las víctimas del brote de hantavirus
Elena Morales
El capitán del crucero 'MV Hondius', Jan Dobrogowski, ha publicado este lunes un vídeo a través de las redes sociales de la naviera Oceanwide en el que defiende la labor de la tripulación durante las últimas semanas, marcada por el brote de hantavirus detectado a bordo y que ya ha dejado tres fallecidos.
El máximo responsable del barco asegura que han vivido una situación "especialmente desafiante" y lamenta que parte de lo ocurrido se haya interpretado fuera de contexto. "En situaciones como esta, cada imagen puede sacarse de contexto. Puede llegar a ser muy doloroso para la gente de abordo", afirma en el vídeo difundido por la compañía.
"Mi responsabilidad no acaba cuando lleguemos a Canarias"
Dobrogowski también explica que todavía queda un largo proceso por delante y que no puede relajarse mientras continúa al frente del buque. "Como capitán del Hondius, mi trabajo consiste en dirigir a la tripulación, cuidar de los pasajeros y llevar el barco a salvo a puerto. Mi responsabilidad no acaba cuando lleguemos a Canarias", señala.
El vídeo llega después de varios días de atención mediática sobre el crucero, que ha sido seguido prácticamente en tiempo real desde su travesía tras detectarse el brote de hantavirus a bordo.
Recuerdo a las víctimas fallecidas por el brote de hantavirus
En su intervención, el capitán también ha querido dedicar unas palabras a las personas fallecidas. "Estarán cada día en nuestros corazones y en nuestros pensamientos", expresa.
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