Última hora del brote de Hantavirus, en directo | EEUU confirma un "positivo leve" en hantavirus y otro con síntomas entre sus repatriados del 'MV Hondius'

Este lunes, previsiblemente, todo el pasaje del MV Hondius habrá abandonado el buque y este podrá continuar su operativa. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas .

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.

Muere de un infarto un guardia civil durante la operación del crucero MV Hondius Un guardia civil de 62 años ha fallecido este domingo en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, al sufrir un infarto durante la operación de desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius. Según ha informado la asociación profesional Jucil a través de la red social X, se trata de un agente que estaba destinado en la plana mayor de la Comandancia de Tenerife. En esta operación de asistencia a los pasajeros del crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus, el fallecido estaba de reserva en el puesto de mando operativo.

EEUU confirma un "positivo leve" en hantavirus y otro con síntomas entre sus repatriados del 'MV Hondius' Las autoridades estadounidenses han informado este domingo que uno de sus nacionales repatriados del crucero de lujo 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha dado "positivo leve" en la prueba PCR de la cepa Andes de esta infección respiratoria, así como otro presenta "síntomas leves". Se trata de dos de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados del referido crucero, quienes, según ha precisado en un comunicado el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos norteamericano, "se encuentran actualmente en camino hacia Estados Unidos en un vuelo del Departamento de Estado", viajando ambos "en las unidades de biocontención" de la aeronave "por precaución".

El avión con británicos evacuados del crucero afectado por hantavirus aterriza en Manchester El avión que transportaba una veintena de ciudadanos británicos que se encontraban a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus aterrizó en la noche de este domingo en el aeropuerto de Manchester, según imágenes de la cadena británica Sky News. Los ciudadanos británicos serán trasladados a un hospital cerca de Liverpool, donde serán examinados y permanecerán en cuarentena hasta 72 horas. Otros 22 británicos fueron evacuados previamente del Hondius, pero 20 regresaron al Reino Unido en este vuelo, según la agencia PA, que precisa que dos personas con doble nacionalidad debían viajar a otros destinos. Todos serán sometidos a pruebas de detección y, si alguno de ellos enferma tras su llegada, será "trasladado rápidamente a otro centro", indicaron el sábado responsables regionales del NHS, el servicio público de salud británico.

García resta importancia a la imagen de un psiquiatra bajando de un autobús sin protección "Es un técnico del Ministerio de Sanidad que tenía previsto acompañar a los pasajeros españoles y cuando llegara al aeropuerto se iba a retirar todas las medidas de protección que sí ha llevado dentro del autobús y a partir de ahí, el EPI y las medidas de protección las ha dejado en el puesto de mando auxiliar del aeropuerto. Todo eso estaba previsto y ha trascurrido con total normalidad", ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre las imágenes de un psiquiatra del ministerio que se ha bajado de uno de los autobuses en los que se ha desplazado a los ciudadanos españoles.

El Hondius será reabastecido este lunes antes de completar el desembarco Durante la mañana de este lunes está previsto realizar las labores de reabastecimiento de combustible y avituallamiento del MV Hondius antes de que se complete la evacuación de pasajeros. Por la tarde desembarcarán los últimos pasajeros pendientes: seis con destino a Australia y 23 hacia Países Bajos. Una treintena de miembros de la tripulación permanecerá a bordo para llevar el crucero de regreso a Países Bajos.

García pide esperar a nuevas PCR en los casos de Barcelona y Alicante La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que es necesario esperar a la realización de nuevas PCR en los casos de las vecinas de Barcelona y Alicante. En el primero de ello, la mujer ha dado negativo en una primera prueba, pero la ministra ha asegurado que habrá que esperar a que esta se repita. En el caso de la alicantina, Gacía ha apuntado a que se trata de una situación distinta, ya que ha presentado síntomas. En este sentido, pese a que ha dado negativo por segunda vez, la ministra ha dicho que será necesaria una tercera PCR.

García: "Los españoles están bien" "Los españoles han llegado bien al Gómez Ulla. Hemos estado en contacto con ellos y están bien. Venían con muchas ganas de estar aquí, de ser bien recibidos, de que respetemos su privacidad", ha asegurado la ministra de Sanidad, Mónica García, sonbre los 14 españoles que han sido trasladados al hospital madrileño.

Los planes para el lunes: reabastecimiento y últimos repatriados Para mañana, lunes, quedarían un total de 29 personas: seis australiano y 23 pasajeros de distintas nacionalidades que irían a Países Bajos. En el barco permanecerían 30 personas de la tripulación. Así, durante la mañana, se realizarán las labores de reabastecimiento de combustible para el crucero MV Hondius y de avituallamiento para llevar la embarcación hasta Países Bajos.

La vecina de Barcelona expuesta al hantavirus da negativo en una PCR La vecina de Barcelona que estuvo expuesta al hantavirus y fue trasladada este sábado al Hospital Clínic ha dado negativo en la primera PCR que se le ha realizado. De acuerdo con el protocolo de vigilancia epidemiológica, continuará en cuarentena en este mismo hospital. Además, según un comunicado, se mantiene asintomática.