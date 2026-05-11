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Última hora del brote de Hantavirus, en directo | EEUU confirma un "positivo leve" en hantavirus y otro con síntomas entre sus repatriados del 'MV Hondius'

Hoy se completará el desembarco de los pasajeros del crucero atracado en Tenerife

El MV Hondius. en el Puerto de Granadilla.

El MV Hondius. en el Puerto de Granadilla. / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

José Luis Escudero

Rubén Gargoi

Javier Quintana

Madrid

Este lunes, previsiblemente, todo el pasaje del MV Hondius habrá abandonado el buque y este podrá continuar su operativa. El último vuelo previsto, con dirección a Australia, saldrá previsiblemente a las 18.00 horas .

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria del hantavirus.

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