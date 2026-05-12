Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 12 de mayo de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 12 de mayo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 04, 26, 32, 35 y 36 y las estrellas 07 y 5.
El código del Millón ha sido el BZN58201.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El pueblo costero de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo de antigüedades con 300 puestos de artesanía y segunda mano: se pueden encontrar desde libros y lavadoras hasta muebles
- El 'templo del pescaíto' de Málaga preferido por Belén Rueda, Ricardo Darín y Luke Evans: 'Tienen un marisco y pescado de primera
- Caso Chris Duarte: El Unicaja abre un expediente al dominicano, le suspende de empleo y el jugador regresa a Málaga
- Horas claves en el Unicaja para la resolución del 'caso Duarte'
- Horario confirmado del Málaga CF - Racing de Santander, penúltima jornada de Segunda División
- ¿Se acaba la lluvia en Málaga? La Aemet alerta de "la semana más fría del mes"
- Luz verde a las obras del IMEC en Málaga: el Gobierno adjudica por 168 millones el centro de microchips
- Todo lo que necesitas saber sobre las VPO en Málaga: qué son, quién puede solicitarlas y por qué son tan demandadas