Los supermercados cifran en 51 millones el impacto del encarecimiento del gasoil desde marzo

Los supermercados españoles acumulan desde marzo un impacto de 51 millones de euros por la subida del precio del gasoil, según los cálculos de ASEDAS, la asociación que representa al 75% de la distribución alimentaria en España.

La cifra, apunta la organización, sigue creciendo pese a la ayuda de 20 céntimos por litro aplicada por el Gobierno a los transportistas. El incremento del combustible se ha convertido en un nuevo factor de presión para una cadena de valor ya tensionada por el aumento de costes.

En este contexto, la distribución alimentaria asegura que está realizando un esfuerzo para contener los precios y aliviar el gasto de los hogares, especialmente en productos básicos como el azúcar, los huevos o el pan.

Según ASEDAS, los datos del IPC de abril reflejan esa moderación. Los precios de los alimentos registran, de forma general, variaciones mensuales nulas, próximas a cero o incluso negativas. Esta evolución ha contribuido a que el IPC de los alimentos haya pasado del 2,7% en marzo al 2,6% en abril.

La asociación sostiene que los supermercados y mayoristas están tratando de mantener los precios de la alimentación en los niveles más bajos posibles pese al encarecimiento de costes. También destaca el papel de la competencia entre empresas de distribución, con más de 200 operadores en el mercado, como uno de los factores que ayudan a limitar el traslado de esos incrementos al consumidor final.