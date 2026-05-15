Las mafias se apoderan de la gestión ilegal de residuos: actúan por encargo y entierran los vertidos

Captaban a sus clientes en las propias obras de construcción de Málaga. Les ofrecían un servicio integral: retirar los residuos de la obra para su gestión legal, pero, en lugar de trasladarlos a una planta de tratamiento autorizada, lo desviaban a parcelas propias o de terceros con cuyos dueños habían pactado previamente. Así, durante años, consiguieron verter ilegalmente más de 167.000 toneladas de residuos de obra, entre los que había amianto, un material altamente peligroso.

Una reciente operación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, bautizada como 'Cover', consiguió destapar las prácticas de la banda, con la investigación de 12 personas físicas y tres jurídicas. Los delincuentes utilizaban el método conocido como de "relleno y sellado", que consiste en mezclar residuos peligrosos, entre ellos escombros, amianto, aceites o residuos de aparatos eléctricos y Electrónicos (RAEE), con tierras inertes.

Tras la mezcla procedían al extendido y compactado para que, a simple vista o desde el aire, pareciera una nivelación del terreno o una mejora agrícola. En este caso usaban parcelas agrícolas de la zona de la Axarquía que no estaban siendo explotadas para su uso.

"Una delincuencia profesionalizada"

"Nos encontramos ante una delincuencia profesionalizada y altamente especializada. No son vertidos esporádicos de particulares, sino una red logística estructurada", señalan fuentes de la Guardia Civil sobre un delito muy frecuente en España y con graves consecuencias, ya que la falta de gestión profesional de los residuos puede generar un elevado riesgo de incendios por la acumulación de materiales inflamables, contaminación de acuíferos por la filtración de líquidos tóxicos, así como la emisión de fibras nocivas en caso de manipulación indebida de fibrocemento, entre otros daños.

Almacenamiento temporal de residuos descubierto por la Guardia Civil en Tarragona en una operación contra el tráfico ilegal de residuos. / GUARDIA CIVIL

De acuerdo con los últimos datos facilitados por el Seprona a EL PERIÓDICO, en 2025 se registraron un total de 17.173 infracciones contra la normativa sobre residuos y vertidos, a lo que hay que sumar otras 143 infracciones sobre contaminación atmosférica. Cada año suele haber una media de 20.000 denuncias por vertidos ilegales.

Aparte de la colaboración ciudadana, el factor determinante es la vigilancia de puntos críticos donde la orografía permite el ocultamiento de grandes volúmenes de residuos. Los puntos de vertido suelen encontrarse en zonas de fácil acceso por carretera y con escasa vigilancia, habitualmente en zonas colindantes con polígonos industriales o en el extrarradio de las ciudades así como en zonas rurales poco frecuentadas, cerca de bosques, ríos... En este caso, los agentes detectaron una actividad inusual de maquinaria pesada en zonas de especial protección agrícola o cauces fluviales, como el arroyo Fuente Ariza.

Para detectar a los delincuentes, los agentes del Seprona trabajan con pruebas periciales a posteriori. Una de ellas son las catas de residuos. Aunque el vertido esté enterrado, mediante excavaciones controladas se recuperan muestras que determinan la trazabilidad, la antigüedad y la peligrosidad del residuo. También se realizan, además de cruces de datos de albaranes, facturación y la tenencia o no de certificados de plantas de gestión autorizadas, análisis de lixiviados. "La contaminación del suelo y las aguas subterráneas deja una huella química imborrable que vincula el residuo con el daño ambiental", precisan desde la Guardia Civil.

Costes más elevados

Según fuentes del Seprona, la extensión del territorio y la proliferación de zonas rurales aisladas en Andalucía facilitan, al calor de la construcción, la creación de estos "puntos negros" que generan un daño ambiental valorado, en este caso concreto, en más de 6 millones de euros. El motor del delito es siempre económico. En la provincia de Málaga, por ejemplo, la gestión legal de una tonelada de residuos de construcción oscila entre los 15 y 25 euros, mientras que la de residuos peligrosos, como el amianto (fibrocemento), conlleva costes mucho más elevados por sus protocolos de seguridad.

En algunos casos, los delincuentes son empresas autorizadas que, para ahorrarse los gastos de gestión legal, realizan vertidos indiscriminados en la naturaleza, como ocurrió en Molina de Segura (Murcia) hace unos años, cuando el Seprona descubrió que se estaban vertiendo residios a través de un gran agujero en una finca cercana a una empresa de venta de productos químicos y gestora de residuos tóxicos. Tras años con esta práctica ilegal, los residuos peligrosos habían llegado a la red de alcantarillado municipal y a las depuradoras.

Desde Ecologistas en Acción denuncian que este tipo de vertidos se reducirían mucho si la cadena de la gestión de los residuos "estuviera completamente controlada". "Muchos transportistas se sacan dinero porque ofrecen llevar por la mitad los residuos sin los documetos exigidos. La administración no termina de poner en marcha un sistema de trazabilidad potentes", asevera un portavoz.

Vista aérea de un almacén de residuos ilegales hallado por la Guardia Civil en Castilla La Mancha. / GUARDIA CIVIL

Los investigadores también se están encontrando con muchos casos en los que España es destino final o de parada camino de África de residuos procedentes desde distintos países de Europa. "Es que en Italia o Francia la gestión legal de residuos es hasta ocho veces más cara que aquí", señalan fuentes de la Guardia Civil.

El mes pasado, de hecho, España lideró la mayor operación internacional contra el tráfico ilegal de residuos, con 127.000 toneladas incautadas y 337 detenidos. Las basuras ilegales llegaban a la Península desde Italia y Francia a través de puertos y por carretera. Los investigadores han constatado que el tráfico ilícito de residuos, en el que es habitual la falsificación documental y el fraude, se ha consolidado como un problema a nivel mundial, operando a través de circuitos ilegales paralelos.

El año pasado, cayó una banda que vertía 40.000 toneladas de basura italiana al año en vertederos de Tarragona y Cuenca. La Guardia Civil detuvo a 15 personas que habrían cobrado presuntamente 19 millones de euros desde 2021 procedentes de empresas de tratamiento de residuos italianas, que habrían contratado sus servicios para deshacerse de estos residuos.

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Los investigadores destacan que este tipo de delincuencia crece a un ritmo del 5%, y ya es la cuarta actividad delictiva más importante del mundo, después del tráfico de drogas, la trata de seres humanos y la falsificación.