Antonio Manuel Díaz Villalta, nuevo presidente del Real Club Mediterráneo
La candidatura de Antonio Manuel Díaz Villalta se impone por 11 votos en un ajustado proceso electoral para dirigir el Real Club Mediterráneo durante los próximos cuatro años
La candidatura encabezada por Antonio Manuel Díaz Villalta ha sido la elegida para dirigir el Real Club Mediterráneo durante los próximos cuatro años, tras imponerse en el proceso electoral celebrado en la entidad.
La votación ha dejado un resultado muy ajustado entre las dos candidaturas que concurrían a la dirección del Club. El equipo liderado por Díaz Villalta ha obtenido 808 votos, frente a los 797 votos registrados por la candidatura encabezada por Caro León. La diferencia entre ambas opciones ha sido, por tanto, de 11 votos.
Además, durante el recuento se han contabilizado 3 votos nulos y 6 votos en blanco, cifras que completan el resultado de una jornada electoral marcada por la elevada igualdad entre las dos propuestas presentadas para asumir la dirección de la entidad.
Con estos datos, Antonio Manuel Díaz Villalta queda situado como el candidato elegido para regir el Real Club Mediterráneo en el nuevo mandato, que tendrá una duración de cuatro años.
No obstante, los resultados tienen todavía carácter provisional. Según establecen los estatutos del Club, deberán considerarse como tales hasta que finalice el plazo previsto para la recepción de posibles impugnaciones. Solo una vez concluido ese periodo, y siempre conforme al procedimiento establecido, los resultados podrán adquirir carácter definitivo.
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