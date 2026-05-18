Ingresados en el Gómez Ulla
Los 13 cruceristas españoles aislados vuelven a dar negativo por hantavirus en la segunda PCR
Los afectados podrán comenzar a salir de sus habitaciones y acceder a zonas comunes de la planta en la que están ingresados, así como recibir visitas
Redacción
Los 13 cruceristas españoles del 'MV Hondius' que están ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, y que habían dado negativo por hantavirus en una primera PCR, han vuelto a dar el mismo resultado en una segunda prueba, de forma que podrán flexibilizarse las medidas de aislamiento, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.
Los pasajeros fueron ingresados para seguir una cuarentena de más de 40 días después de que el barco atracara hace una semana en Tenerife, desde donde fueron trasladados en avión hacia el hospital madrileño. Un 14º pasajero presentó síntomas y dio positivo al llegar, por lo que fue ingresado en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), en la que se está recuperando. Este lunes, el paciente, de 70 años, estaba ya casi asintomático, según Sanidad.
El protocolo previsto para los 13 cruceristas tras esta segunda PCR negativa, una semana después, es que puedan comenzar a salir de sus habitaciones y acceder a zonas comunes de la planta en la que están ingresados, así como recibir visitas de sus familiares, siempre bajo las medidas de protección y prevención.
Asimismo, las mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante por ser contacto con una de las fallecidas por el brote podrán recibir visitas al haber resultado negativas en la última PCR y, de mantener esta evolución favorable, podrán seguir su cuarentena en sus domicilios a partir del sábado 23 de mayo.
Precisamente, este lunes la delegación española que participa en la Asamblea Mundial de la Salud, en Ginebra, encabezada por la ministra Mónica García, ha sido recibida con gestos de agradecimiento por parte de numerosos países por su gestión del crucero 'MV Hondius', así como por la evacuación y repatriación de los pasajeros.
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