DEL 6 AL 12 DE JUNIO
Más de 250.000 personas se han inscrito ya para participar en el Misa del Papa León XIV en Madrid
Los organizadores del viaje apostólico han apuntado la "gran expectación" generada por el Santo Padre
Madrid
Más de 250.000 personas se han inscrito ya para participar en la Santa Misa del Corpus Christi que celebrará el domingo 7 de junio en la Plaza de Cibeles el Papa León XIV durante su próxima visita a España, tal y como ha informado Rafael Rubio, coordinador de comunicación nacional del Viaje apostólico, en una rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal donde ha destcado la "gran expectación" que ha generado el viaje.
De igual forma, ya hay 160.000 inscritos para participar en la vigilia del sábado por la tarde en la Plaza de Lima, otras 36.000 personas para la misa de Gran Canaria y 25.000 en la de Tenerife.
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