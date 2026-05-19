¿Por qué ha sido acusado por homicidio Jonathan Andic? ¿Qué le espera en adelante? 4 claves del proceso judicial

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha sido detenido este martes por los Mossos d'Esquadra como investigado por la muerte de su padre y ha sido trasladado primero a la comisaría de la policía catalana en Martorell, donde se ha acogido su derecho a no declarar, y más tarde a los juzgados, para declarar ante la jueza que lleva el caso abierto por presunto homicidio. ¿Qué significa este nuevo paso? ¿Qué proceso judicial tiene por delante? Aquí explicamos el proceso en cinco claves.

Jonathan Andic ya ha declarado en dos ocasiones ante los Mossos d'Esquadra por la muerte del fundador de Mango. Este martes ha sido la primera que lo hace ante la jueza de Martorell que instruye el caso. La orden de detención, cabe decir, no ha salido del juzgado, sino que ha sido decidida por la policía catalana. La otra opción que barajaban los Mossos era llamarlo a declarar y que él se presentara ante la jueza, aunque al final han decidido arrestarlo. Una de las claves ha sido la recuperación en su móvil de mensajes borrados, así como fotografías y ubicaciones. Además, la policía ha interrogado al entorno del hijo del fundador de Mango más allá del núcleo familiar. Para los Mossos son suficientes indicios.

Este mismo martes se ha levantado el secreto de sumario y el abogado de Jonathan Andic, el penalista Cristóbal Martell, ha tenido acceso a la causa. En la comisaría se ha acogido a su derecho a no declarar. Después si lo ha hecho ante la jueza. Sin embargo, ante la falta de tiempo para preparar el interrogatorio, el hijo del fundador de Mango solo ha contestado a las preguntas de su defensa. Su declaración ha durado algo más de una hora.

Después de la declaración, la fiscal Teresa Yoldi ha solicitado a la jueza que se celebrara una vistilla para pedir medidas cautelares. De esta manera, la acusación pública ha solicitado que la prisión bajo fianza de un millón de euros para Jonathan Andic, además de la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia semanal en un juzgado. La jueza ha aceptado la petición de la fiscalía en todos sus términos. En solo una media hora los abogados del ahora imputado ha depositado la fianza requerida y Jonathan Andic ha salido en libertad. A la salida del edificio judicial de Martorell, ni él ni su abogado, Cristóbal Martell, han querido hacer declaraciones. La defensa puede presentar un recurso ante la resolución de la jueza que acordaba la prisión con fianza. En este sentido, Martell ha asegurado que "La conjetura del homicidio es inconsistente. Pero, sobre todo, es dolorosa. Estigmatiza a un hombre inocente. Ahora comienza auténticamente el proceso y brillará la verdad y la inocencia".

De momento, la instrucción del proceso judicial debe seguir. Tras la declaración de Jonathan Andic, la jueza instructora deberá llamar a declarar a testigos vinculados al caso. Con estos nuevos testimonios y las pruebas recabadas, la jueza deberá concluir la causa y trasladarla a la fiscalía para si lo considera pertinente presentar su escrito de acusación. Sin embargo, todos estos trámites se prologarán en el tiempo y durarán meses. Los juzgados de Martorell están saturados.

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Todavía es pronto para adelantar ese escenario. Antes deberán practicarse varias diligencias de investigación y la fiscalía, que es la única acusación personada en el proceso, deberá decidir si existen o no los suficientes indicios para sentar en el banquillo de los acusados a Jonathan Andic.