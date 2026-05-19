Cronología del caso de Isak Andic: desde su muerte hasta la detención de su hijo, Jonathan Andic

La detención de Jonathan Andic por la muerte de su padre, Isak Andic, fundador del imperio textil Mango ha sacudido este martes a la sociedad. Culmina así casi un año y medio de investigaciones en las que los Mossos d'Esquadra han analizado desde el móvil al entorno del sospechoso, cuya familia defiende su inocencia. Repasamos a continuación la cronología del caso.

14 de diciembre de 2024

Isak Andic, de 71 años, muere al despeñarse desde una altura de 150 metros en una excursión para visitar las cuevas de salitre de Collbató, una ruta que transcurre por el macizo de Montserrat sin grandes dificultades, apta incluso para familias con niños. En el paseo le acompañaba su hijo mayor, Jonathan.

El dueño de Mango, que había realizado muchas veces ese recorrido, cayó por un precipicio cuando resbaló en un punto del sendero cuando se estrecha. Se trata de un trecho en el que solo se puede pasar de uno en uno y que en el momento de los hechos no contaba con valla de protección. Jonathan Andic, que caminaba delante, declaró que se giró y solo pudo ver cómo su padre caía. Rápidamente llamó a los servicios de emergencia y también a la mujer de su padre. Estaba totalmente "conmocionado", según varias fuentes, y en ese estado prestó su primera declaración. El Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell asumió las diligencias del caso.

Enero de 2025

En enero de 2025, la jueza de Martorell que investiga la muerte de Isak Andic archivó provisionalmente la causa al no apreciarse indicios de delito en la muerte de Andic. Lo hizo tras recibir el informe de los Mossos d’Esquadra sobre el fallecimiento, que apuntaban a una muerte accidental, los resultados de la autopsia practicada al cadáver y de tomar declaración a testigos y familiares del empresario fallecido.

Los Mossos concluyeron que Andic resbaló en uno de los senderos y cayó al vacío desde unos 150 metros de altura, lo que le provocó la muerte, aunque siguieron haciendo gestiones sobre el caso.

Marzo de 2025

Dos meses después, la jueza reabrió la investigación por la muerte de Andic. Lo hizo para recibir más informes de los Mossos, tener la autopsia completa, analizar el teléfono móvil del fallecido y tomar declaración a varios testigos. La policía mantenía entonces que la muerte fue accidental.

Fuentes judiciales apuntan que no es infrecuente que en ocasiones en casos parecidos, tras un archivo provisional, el juzgado reabra la causa para incorporar ampliaciones de atestados policiales o incluso los resultados de las pruebas toxicológicas, que requieren de más tiempo que las autopsias.

Octubre de 2025

En el marco de las nuevas pesquisas policiales, Jonathan Andic ve cambiar su condición de testigo a investigado por la muerte de su padre. Este giro se produce tras recibir los Mossos una orden del juzgado de Martorell para que examinasen el contenido del teléfono móvil del sospechoso, ya que fue la última persona que vio con vida a su padre. El móvil le fue requerido a Jonathan el 9 de septiembre. La policía investigó si Jonathan tomó más fotos el día de la caída, qué llamadas realizó y esclarecer las relaciones con su padre. La jueza tomó la decisión tras recibir el informe con el contenido del móvil de Isak Andic, que quedó destrozado, y tras saber que Jonathan había cambiado de terminal poco después del accidente.

Mayo de 2026

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell ordena prisión provisional eludible bajo fianza de un millón de euros para Jonathan Andic, acusado de homicidio por la muerte de su padre. Andic ha salido poco después en libertad tras pagar la fianza. La jueza ha decretado también medidas cautelares: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y personaciones semanales en los juzgados.

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Los Mossos d'Esquadra detuvieron a Andic por un presunto delito de homicidio este martes por la mañana y, antes de pasar por los juzgados, a los que llegó conducido con las manos esposadas a la espalda, fue trasladado a la Comisaría de los Mossos en Martorell. El primogénito del fundador de Mango ha declarado durante más de una hora y sólo ha respondido a preguntas de su abogado, Cristóbal Martell.